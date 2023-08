España, del conflicto de 'las 15' a la final del Mundial Femenil

Sin duda, el pase de España a la gran final del Mundial Femenil es histórico y no solo por el hecho de ser la primera vez, sino por lo que el combinado nacional ha vivido en el los últimos meses.

En septiembre de 2022, el equipo español comenzó a tambalearse debido a la solicitud de quince de las seleccionadas. Las futbolistas exigieron la destitución de Jorge Vilda, técnico del combinado nacional.

Lee también: Jimmy Lozano se queda en el Tri: FMF habría tomado la decisión de ratificarlo

¿Cómo comenzó el conflicto de “Las 15”?

Tras la Eurocopa de Naciones, la selección española se vio envuelta en un gran escándalo. La Real Federación Española de Futbol (RFEF) a cargo de Luis Rubiales, hizo de conocimiento público que quince jugadoras habían enviado un mail exigiendo la destitución de Jorge Vilda o de lo contrario renunciarían a ser convocadas.

Aunque en un inicio no se reveló el nombre de las futbolistas, poco tiempo después la Cadena SER reveló que se trataba de Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre y Andrea Pereira. Por su parte, Alexia Putellas, Irene Paredes y Jenni Hermoso mostraron apoyo públicamente por sus compañeras.

¿Por qué se exigía la salida de Vilda?

Luego de su eliminación en cuartos de final ante Inglaterra durante la Eurocopa 2022, las jugadoras sentían que el combinado nacional necesitaba un cambio. Pues los problemas ya venían de tiempo atrás.

Las seleccionadas no estaban de acuerdo con la metodología de entrenamientos que llevaban a cabo Jorge Vilda y su cuerpo técnico. Sentían que no se estaba entrenando al cien y por lo tanto, todas sus capacidades no estaban siendo explotadas. Pues desde la llegada de Vilda en 2015 no habían conseguido ningún título.

Pese a lo sucedido, Luis Rubiales, presidente de la RFEF apoyó el proceso de Vilda, quien acababa de renovar contrato con España hasta 2024 justo antes de la Eurocopa.

“Las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón.”, expresó el comunicado de la Federación.

Vilda respondió

El seleccionador alzó la voz tras lo sucedido y en una conferencia de prensa en el mismo mes de septiembre, mostró su postrura frente al caso.

“Cuando leí el comunicado tuve confusión porque no sé lo que demandan. Me gustaría que hubiera habido claridad. Preferiría que me lo habrían dicho a mi en persona y estoy seguro de que no estaríamos en esta situación”, sentenció.

Negociaciones y regresos

Tras una serie de negociaciones entre la RFEF y FutPro, asociación formada por mujeres futbolistas que compiten en España, varias jugadoras mostraron su predisposición para volver, la primera fue Jenni Hermoso.

Pese a que la jugadora de Pachuca no era parte de las quince originales, mostró su apoyo y se mantuvo alejada de las convocatorias nacionales hasta febrero de 2023, cuando volvió a ser llamada por la selección mayor.

El siguiente regreso fue el de la capitana Irene Paredes, quien fue llamada a la última convocatoria previa a la Copa del Mundo 2023.



¿Quiénes de Las 15 están en el Mundial Femenil con España?

Luego de las vueltas de sus compañeras, ocho de las quince jugadoras se ofrecieron para regresar al combinado español. En la prelista de la Copa del Mundo aparecieron Irene Paredes, Alexia Putellas y Jenni Hermoso.

Por su parte, Mapi León, Patri Guijarro, Claudia Pina, Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Nerea Eizagirre y Amaiur decidieron mantenerse firmes y no volver. “Yo no puedo volver si la situación no cambia. Cambios tiene que haber. Yo no digo que no lo estén haciendo, pero yo no los veo”, expresó. Mapi León.

Finalmente, en el listado final solo aparecieron Irene Paredes, Alexia Putellas y Jenni Hermoso, el resto de las que se ofrecieron, no fueron consideradas por decisión deportiva.

España a la Final

Actualmente, Jorge Vilda sigue a la cabeza del combinado español, sin embargo, parece que la relación con las jugadoras no es la mejor pues se le ha visto festejar solo en la cancha o acompañado únicamente por su cuerpo técnico.

Por su parte, parece que poco a poco las seleccionadas vuelven a unir el vestuario. Tras un buen mundial, se encuentran muy cerca de conseguir un título histórico.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Luego de clasificarse como sublíderesas de grupo por detrás de Japón, las ibéricas eliminaron a Suiza, Países Bajos y Suecia para clasificarse a la primera final de su historia.

Publicado originalmente en el ESTO