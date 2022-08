Hazaña de Angelino de Arriaga, corrió maratón de la CDMX y toreó el mismo día

Angelino de Arriaga escribió su nombre en el libro de récords entre los toreros, al correr el maratón de la Ciudad de México y horas después torear en Doxey, Hidalgo, donde salió en hombros con Ernesto Javier Calita y Fermín Espinosa Armillita IV.

El apizaquense se fijó el reto de cumplir el itinerario de 42 mil 195 metros en la capital mexicana y lo logró con un registro de tres horas con 28 minutos.

Comentó a El Sol de Tlaxcala, que un torero es un atleta de alto rendimiento, por lo que su reto estuvo dentro de los estándares de su capacidad y preparación.

Reconoció que sintió cansancio normal al término de la prueba de fondo. “La verdad me mentalicé mucho, para mí la mente es lo más importante y fijé que no iba a haber fatiga; cuando terminé tenía bastante dolor en las piernas, pero fue importante la asistencia de mi entrenador David Lozano Moreno, me dio terapia antes y después de correr”.

Por la tarde del domingo, el apizaquense toreó en el estado de Hidalgo. Cortesía | David Lozano Moreno

Angelino de Arriaga comentó que no tiene conocimiento que algún otro torero en el mundo y el país haya realizado esta hazaña.

“Que recuerde, nunca un torero había corrido un maratón y el mismo día hacer una corrida”, enfatizó.

Añadió que desde niño le ha gustado correr y jugar al frontenis. “Son parte de mi vida, físicamente me encuentro muy bien; con amigos maratonistas en Apizaco me preparé estas últimas semanas, es importante estar fuerte físicamente, sino no lo logras

El torero refirió que fue una experiencia única estar dentro del grupo de corredores del maratón más sobresaliente de México y “lo he corrido en el mejor momento de mi vida, un reto personal, es algo que tenía que lograr y al final me siento satisfecho y contento conmigo mismo”.

Sostuvo que “este año ha sido mi mejor como torero en el que de 12 corridas, en 11 he salido a hombros”.

