Héctor Flores, incansable en el basquetbol

Héctor Flores Carro es un docente jubilado de 75 años de edad que se mantiene activo en el baloncesto, por lo que este año cumple seis décadas de jugar el llamado deporte ráfaga.

Fundador del club “Estrellas Blancas” de Panotla, el veterano deportista se desempeñó en su vida profesional como ingeniero industrial y la mayor parte de sus años como maestro de educación básica y media superior.

Héctor Flores Carro, a sus 75 años continúa practicando el deporte ráfaga/ Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Los inicios en su deporte fueron a los 15 años de edad y en la Ciudad de México se adentró más cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Maestros y en el Instituto Politécnico Nacional.

Llevo 20 años de jubilado, si hablamos de baloncesto soy el formador de Estrellas Blancas, somos el único equipo de Tlaxcala de ir a otros estados a competir, no a ir a pasear.

Señaló que su club se inició en 1965, para su persona esta disciplina deportiva es un hábito que le ha favorecido a la fecha.

Están atestiguando que a mis 75 años todavía me muevo, juego en una liga de 40 años y más, enfatizó.

Flores Carro recordó que Estrellas Blancas ganó por lo menos cinco campeonatos estatales. Dijo que fue presidente de la asociación estatal de baloncesto, pero declinó a continuar por la grilla interna al no aceptar orden y disciplina sus practicantes.

EL ATLETISMO

Individualmente también practiqué atletismo, mi prueba fueron los 400 metros, precisamente lo practiqué en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el torneo intertécnico en el que quedé en octavo lugar, después de un año de preparación,sostuvo.

Añadió que como adulto mayor logró por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lo que siempre añoraba, un campeonato nacional, fue en Zacatecas en 2015, después de estar participando varios años logré mi objetivo de ser campeón nacional en 400 metros.

Héctor es padre de tres hijas, también deportistas en pasajes importantes de su vida.

Siempre tuve presente que al ser humano desde pequeño hay que encausarlo, la primera obligación es la escuela, es ineludible, no hay pretexto, no hay nada para que un niño o adolescente no estudie; después de ahí con el tiempo que le queda fuera de lo escolar practicar un deporte, en serio, hacer deporte y la tercera actividad es la artística o cultural, enfatizó.

Aseguró que con esas acciones se verá a niños y adolescentes de mejor calidad humana, porque no tendrán tiempo para tonterías, para tantas porquerías que han salido para distracción, el resto de su tiempo lo pueden dedicar para ir al cine, a un museo o conocer lugares.

ACTUALIDAD

Héctor Flores Carro participa en la liga estatal maxibaloncesto 40 y más con sede en San Diego Metepec.

