Isaac Vázquez irá a Copa Panamericana

El andarín Isaac Vázquez Ferreyra clasificó para representar a México en la Copa Panamericana de caminata con sede en Nicaragua, justa a celebrarse en abril próximo. El deportista de San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, formará parte del equipo nacional en los 35 kilómetros.

Informó que serán ocho integrantes que viajen al país centroamericano en su prueba, mientras que 10 lo harán en los 20 kilómetros.

Sostuvo que, por su marca y ranking, viajará con gastos propios o pagados por el Instituto del Deporte de Tlaxcala (Idet) o algún patrocinador, ya que la Comisión Nacional del Deporte solamente cubrirá al primero del ranking.

El tlaxcalteca dijo que es importante y clave para él competir en ese evento, “porque será selectivo para los mexicanos, quienes ocupen los dos primeros lugares son quienes irán a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023”.

Ante este panorama, el marchista señaló que se ha dado a la tarea de concentrarse al 100 % en los entrenamientos, “dosificando con dos sesiones diarias para llegar en mi mejor nivel competitivo, antes de participar en Nicaragua”.

El deportista comentó que le gustaría estar en el Premio Internacional de Podebrady, en República Checa, en marzo y llegar con fogueo y mejor marca. “Estoy haciendo las gestiones correspondientes con amigos, empresarios, diputados y gobierno estatal para que sea posible sufragar los gastos

Añadió que está enfocado a los entrenamientos, “ ojalá se dé lo de República Checa y se pueda ir, así llegar bien fogueado a la Copa Panamericana y dar lo mejor de mí por un lugar en los Centroamericanos ”.

El andarín entrena alrededor de seis horas diarias, tres por la mañana, dos por la tarde y una con trabajo de fuerza, en gimnasio y natación.

Señaló que necesita al menos dos sesiones de masaje muscular para romper con el estrés físico por el esfuerzo en entrenamientos.

Reconoció que necesita fogueo para crecer, porque “no se puede saber el área, si no se mide; debo tener fogueo para saber dónde andamos, por eso quiero competir en el extranjero, no por ir a pasear, sino para ser mejor y más competitivo, en México no hay competencias de caminata”.

Vázquez Ferreyra subrayó estar considerado en la selección nacional para la copa panamericana de marcha es importante, por lo que confía en que el Idet le apoye. “No siempre se tiene la oportunidad de estar en esos eventos, me lo he ganado, tengo marca y estoy dentro del ranking nacional. Ahí no puede participar cualquiera, es con marca y ranking, yo voy a ir con apoyo o sin apoyo, aunque tenga que vender mi carro

GASTOS

Isaac Vázquez necesita cubrir 20 mil pesos de gastos de traslado aéreo a Nicaragua; para viajar a República Checa requiere al menos 45 mil pesos.