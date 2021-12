Lesión acabó con la carrera profesional del “Tronco”

Una lesión en la rodilla en un accidente automovilístico cortó hace más de 41 años el crecimiento como futbolista profesional de Carlos Fidel Serrano Flores conocido en el medio futbolístico estatal como el “Tronco”. El deportista a sus 58 años de edad recuerda aquel momento que cortó su continuidad en un proyecto que cambiaría su vida.

Me inicié en el equipo de San Miguel Tlamahuco, llegué a los 13 años de edad, años más tarde el profesor Pablo Pulido me invitó a probarme a los 17 años en los Astros de Minatitlán, en Veracruz, enfatizó.

Añadió que en ese entonces el ingeniero Pacheco, dueño de los Astros de Segunda y Tercera me contrató con un sueldo de mil 200 pesos, mi sorpresa es que me dijo que no iba a Tercera sino a Segunda en Minatitlán.

En esa circunstancia, señaló que se emocionó y regresó a Tlaxcala, viaje en el que sufrió un accidente que le dañó una de sus rodillas.

Tenía un coche modelo LTD, vine por los pelones Marco Antonio y Mauricio Ortiz, pero me lastimé, por lo que el ingeniero Pacheco solo me dio un mes para recuperarme, lo que no pude lograr,refirió.

El “tronco” al paso de 11 años volvió a tener una nueva oportunidad de jugar profesional cuando uno de sus cuñados, que trabajaba con los Xolos de Tijuana, lo invitó a viajar a la frontera con San Diego, California y buscar lugar en el equipo profesional.

En ese entonces estaba como entrenador el campeón Hernández, tenía 28 años y era más difícil, me dieron un año para demostrar que era mejor que Él Gato´ Chávez, él tenía mayor capacidad, le puse ganas, pero nunca pude darle banca, recordó.

Dijo que le dieron un corto salario,por lo que los gastos para mi familia eran más fuertes, no pude aguantar un año como portero suplente y regresé ya que no generaba lo suficiente económicamente.

