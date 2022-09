No importa que falles si sigues intentando: el mensaje de Alexa Moreno a las niñas mexicanas

Mulan y Elsa son las princesas favoritas de Alexa Moreno, pues ambas comparten un carácter independiente, que las impulsa a tomar la decisión de salir a lo desconocido o buscarse a sí mismas.

Esas enseñanzas las ha aplicado constantemente en su carrera como deportista, según comentó a El Sol de México en entrevista, pues al ser un camino de altibajos, su fortaleza le ha permitido llegar a donde está.

Gossip Musical Aladdín adapta función para espectadores con espectro autista

"Me ha tocado vivir muchas cosas, he tenido experiencias bonitas. Mis expectativas son altas, y he tenido momentos donde quizá no era exactamente lo que quería, me hubiera gustado más, entonces nunca estoy conforme, pero es parte de mi personalidad. Es el perfeccionismo extraño que tengo ante ciertas situaciones".

La gimnasta participó en la campaña titulada Disney princesa, que se compone de una serie de videos de historias inspiradoras de deportistas latinoamericanas destacadas, difundida a través de ESPN.

Además de la mexicana, también aparecieron la boxeadora brasileña Beatriz Ferreira, la nadadora artística argentina Jacinta Martínez Ranceze y la ciclista de BMX Freestyle chilena Macarena Pérez.

Aunque Alexa siente un gran gusto por las tramas de princesas, está convencida que en la vida real alcanzar los sueños es producto de un trabajo constante. "Me gusta que den el mensaje de seguir adelante, buscar tus sueños y seguir tus metas, no importa que falles si sigues intentando.

"No creo tener un cuento de hadas, solamente me pongo una idea en la cabeza y digo ‘esto me gustaría’, y empiezo a andar por ese camino. No creo que haya una vida perfecta, sólo debemos buscar esos momentos de felicidad en la vida", agregó.

La incursión de Alexa en la gimnasia empezó desde que tenía tres años, y fue en 2010 cuando obtuvo su primera medalla en el Campeonato Pacific Rim. Hasta el momento, posee una medalla de plata en salto de caballo ganada en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Anadia, Portugal y tres séptimos lugares en los Mundiales de Tokio, Naning y Glasgow.

Los videos de la campaña rebasaron la meta de cinco millones de visualizaciones en YouTube, cumpliendo así con la cifra que Disney buscaba para hacer una donación de cien mil dólares a la organización sin fines de lucro, Coaches Across Continent.

El financiamiento impactará a comunidades de Chile y Colombia, donde se fomentará el acceso a programas educativos vinculados al deporte, además de reafirmar el compromiso de The Walt Disney Company con promover el bienestar integral de las personas, a través de la nutrición y la adopción de hábitos saludables.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La atleta reconoce que su camino no ha sido fácil, pero a través de esta campaña invita a sus seguidores a buscar superar sus logros y convertirse en la mejor versión de sí mismos.

“Muchas veces tenemos miedo a ponernos un objetivo grande porque te preguntas qué pasa si fracasas, tienes esa inseguridad, pero siempre hay que atreverse y ver cómo sale y si no sale, intentarlo de otra manera. Es cuestión de tener tu objetivo, tu meta y tu sueño”, finalizó.