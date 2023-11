Platas se coronó en la liga de maxibaloncesto

Platas se corona en la Liga Estatal de Maxibaloncesto 40 y más, en la rama femenil, coronación que se dio por ausencia de Las Mismas, calificadas a la final de este torneo.

La directiva de este organismo estatal, que celebró su torneo en Panotla, determinó conforme a su reglamento, otorgar el título al equipo que se mantuvo invicto en la fase regular y playoffs.

Por la incomparecencia de Las Mismas, el segundo lugar fue acreditado a Linces y el tercero a Estrellas Blancas, que jugaron originalmente el encuentro por tercero y cuarto lugar.

Las Mismas no acudieron a la final por su inconformidad al no permitirle alinear a una jugadora que no completó el mínimo de partidos para tener derecho a participar en el partido definitivo del torneo, señaló la capitana de Platas, Wendy Juárez Cano.

Mencionó que debió su rival de la final presentar un certificado médico, en el que se confirmara que no jugó por alguna enfermedad, pero no dio respuesta a esa petición de la liga, lo que su equipo sí hizo con una de sus jugadoras.

La liga al término de la premiación, realizó una dinámica de tiros de tres puntos y de habilidades de jugadoras.





VARONIL

Por otro lado, en la semifinal varonil, Kurth Warriors sorprendió a los favoritos Novatos con un triunfo con ventaja de 10 puntos. La otra llave, Avengers superó a Cougars. La vuelta la disputarán el domingo próximo, en la misma sede de El Bicentenario de Panotla.