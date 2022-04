Cierran deportistas en el top tres del torneo clasificatorio del squash

Dos atletas lograron el tercer puesto del ranking nacional con rumbo a Juegos Nacionales Conade 2022, se trata de José Alfredo Mijares Carro, en la categoría Sub 19 y Carlos Zendejas Serrano, en la Sub 17, en la rama varonil, quienes lograron la tercera posición de la tabla general durante su participación en la competencia selectiva de squash a Juegos Nacionales Conade, la cual albergó a más de 200 atletas de todas las entidades del país en León, Guanajuato.

La primera intervención de Tlaxcala fue de Carlos Zendejas contra el michoacano Alberto Bucio, en un partido parejo por los constantes alcances en los puntos para marcar el set, pero finalmente Zendejas definió las últimas jugadas que pusieron en jaque a su contrincante, acción que le propició la ventaja con tres sets a favor.

Posteriormente, el experimentado jugador, José Alfredo Mijares, hizo lo propio con contundentes golpes a la pelota de forma rápida que pusieron a su rival Alberto Gutiérrez, de Veracruz, en aprietos; no obstante, el jarocho reaccionó en la segunda parte de juego, aunque no le alcanzó para llevarse ninguna victoria en los sets.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Al respecto, Carlos Zendejas mencionó que luego de su participación, aún queda tiempo para trabajar en la concentración y cerrar de forma positiva el trabajo en Juegos Nacionales Conade 2022.

Reconozco que el nivel competitivo de México ha crecido favorablemente, sin embargo, vamos a trabajar para eliminar los factores externos y llegar a un mejor resultado, detalló el también medallista de la extinta Olimpiada Nacional.

En entrevista, Alfredo Mijares Carro agregó que buscarán estrategias para alcanzar la capacidad óptima en la preparación física y mental, pues reconoce que cada vez lo exige más este deporte.

Todos trabajan para un mismo objetivo, entonces nosotros queremos estar un paso adelante, nuestro entrenamiento es bueno, pero derivado del balance de esta participación, buscaremos alternativas que nos acerquen al éxito para cerrar bien mi último año en esta competencia, apuntó.

A esta delegación se suman Francisco Rosales y Juan Carlos Alvarado en la Sub 19, así como José Antonio Montiel y Edgar Castro en la Sub 17, mientras que en la Sub 15, participará únicamente Eduardo Mijares.

Las modalidades que enfrentarán en el siguiente compromiso nacional son individual, dobles y equipos. El estratega Alfredo Mijares Muñoz señaló que la siguiente etapa representa un reto que espera llevar a buen término.

Estamos ante una gran oportunidad de demostrar la calidad deportiva que tenemos, esperamos contar con el respaldo de las instituciones para cumplir el objetivo, acotó.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Con siete pases logrados de ocho a la fase nacional, la selección tlaxcalteca culmina su intervención para dar paso a los Juegos Nacionales Conade 2022, a realizarse en los próximos meses de mayo y junio.

