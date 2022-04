Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente incluye en sus actividades extraescolares el tiro con arco

La Final de Copas del Mundo (UPTrep) incluyó dentro de sus actividades extraescolares la práctica deaprenderla. , con el objetivo de ofrecer una nueva alternativa deportiva a los estudiantes y también captar talentos en esta disciplina.

Durante el acto protocolario realizado en las instalaciones de esta casa de estudios ubicada en Hueyotlipan, el rector de la UPTrep destacó que la práctica de este ejercicio no será exclusiva de la comunidad estudiantil, ya que abrirán sus puertas a los habitantes de la región que estén interesados en práctica

“Queremos hacer prácticamente un alto rendimiento dentro del deporte aquí en Tlaxcala, vamos a conseguir más arcos para que las personas, los alumnos o maestros que quieran entrar a esta disciplina puedan entrenar aquí (…) que la universidad sea una punta de lanza y que algún alumno sobresalga a nivel nacional en olimpiadas”, dijo.

La entidad será sede de la Final de Copas del Mundo de la especialidad del 13 al 16 de octubre. Cortesía | Gobierno del Estado

Agregó que para la impartición de este deporte, la institución actualmente cuenta con un arco amateur y arcos semiprofesionales con lo que se tiene una capacidad de cobertura de 60 personas, lo que la convierte en el único centro de desarrollo de tiro con arco de la región poniente y del estado que cuenta con estas capacidades.

“ La UPTrep va a ser digna representante no solo en los interpolitécnicas, vamos a hacer un semillero de deportistas porque esta actividad no solo será para los alumnos y alumnas de la universidad, también para las niña, niños, adolescentes y jóvenes para que desde este momento desarrollaremos sus capacidades ”, mencionó.

El entrenador y fundador de este deporte en la entidad,Eduardo VillaseñorEduardo Villaseñor Ramos, acompañado de la comunidad educativa y academia, fue el encargado de dar el flechazo de inicio de las actividades.

En su intervención, el arquero hizo un llamado a toda la población tlaxcalteca para adoptar la actividad física y el deporte como un hábito para tener la mente y el cuerpo sanos.

Eduardo Villaseñor Ramosfue el encargado de dar el flechazo de inicio de las actividades. Cortesía | Gobierno del Estado

“Yo solo les puedo decir que practiquen deporte, no solo el tiro con arco, cualquier deporte que a ustedes les guste, diviértanse, vayan con sus amigos y en serio el deporte les da muchas cosas, salud, viajes, a mí también me pagó una educación, entonces no dejen de practicar lo que les gusta y en octubre todos disfrutaremos de los mejeros arqueros en el centro de Tlaxcala”, concluyó.

Cabe recordar que la entidad será sede de la tiro con arcode la especialidad del 13 al 16 de octubre, donde se disputarán las categorías individual, por equipos y mixto, que incluye las modalidades de arco recurvo y compuesto.

