Proyectará Mundial a Tlaxcala; busca captar más turismo

El Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala proyectará al estado como marca y mostrará la grandeza de su gente, su riqueza histórica y cultural, resaltó Gabriel Ramos Rodríguez, integrante del comité organizador de la justa que se celebrará del cinco al 15 de octubre de este año.

En el Teatro Xicohténcatl, como parte de la socialización del evento para informar su trascendencia, los asistentes conocieron pormenores de logística y desarrollo de la competencia, que tendrá cuatro sedes, ubicadas en las ciudades de Tlaxcala, Apizaco y Huamantla.

Ramos Rodríguez, quien estuvo acompañado por Madaí Pérez Carrillo, directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala (Idet) sostuvo que trabajan para el fortalecimiento de la identidad de pertenencia y orgullo tlaxcalteca, “tema fundamental, personal, de un coraje positivo”.

Enfatizó que con el Mundial se abre la oportunidad de mostrar al mundo que Tlaxcala es un lugar lleno de gente profesionista, trabajadora, con futuro, con historia, además de que alejará a los jóvenes de la delincuencia.

Buscamos que los jóvenes puedan venir y tengan al menos una fuente de inspiración, que sea diferente a las fuentes tradicionales, y esa parte es la semilla que estamos sembrando, subrayó.

Con una explicación amplia, dio a conocer el sistema de competencia, que iniciará con la ronda de grupos en la que entrarán en acción 192 jugadores, integrantes de 96 equipos, entre hombres y mujeres.

Informó que México estará presente con tres duplas, entre ellas la campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, formada por Juan Virgen Pulido y Miguel Sarabia Delgado, quienes jugaron en el Tour Tlaxcala 2023.

Ramos Rodríguez remarcó que el Mundial no será milagroso ni tampoco vamos a cambiar de hoy a mañana la historia de Tlaxcala, pero es una iniciativa con un esfuerzo muy fuerte para dar un paso adelante; si todos queremos un mejor Tlaxcala, un mejor México, una mejor sociedad, tenemos que movernos adelante con iniciativas positivas; si no empezamos nunca va a suceder, si no empezamos a sembrar semillas positivas nunca vamos a cosechar.

Subrayó que la justa de octubre es una semilla, que hará que en un año vengan turistas, que digan que Tlaxcala es un lugar maravilloso, “lo importante es posicionar a Tlaxcala a nivel mundial y poder compartir”.

Otra de las explicaciones del integrante del comité organizador fue la ganancia importante en publicidad sin costo, a través de cadenas televisivas y plataformas de Internet.

Destacó que ESPN tendrá transmisiones de los juegos en vivo, contará con un set en el centro de la capital del estado y su participación será fundamental en el alcance a nivel internacional.

Refirió que Tlaxcala como marca está arriba de jugadores, por lo que el objetivo es generar una percepción de que esta entidad es un seguro destino para el turismo, ese es el valor.