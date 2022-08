San Marcos gana Liga de Ixtacuixtla

San Marcos Jilotepec logró el campeonato de la Liga Premier de Ixtacuixtla, al vencer 1-0 a Encarguitos en duelo celebrado en la Unidad Deportiva de la comuna del poniente del estado.

Deportes Dolió la igualada de último minuto, Alacranes pagarán los platos rotos: Villalpando

El cuadro, que punteó el campeonato, no se achicó ante el talento del conjunto de Hugo González, que dominó todo el segundo tiempo, pero la pelota no entró por oportunas intervenciones del portero Luis Javier Rodríguez Cova y la falta de contundencia de su ataque, comandado por el apizaquense Ariel Méndez, quien no salió en su mejor día futbolístico.

Entérate:➡️ Suspenden a Deshaun Watson, QB de Cleveland, por acusaciones de acoso sexual

El único tanto de la final fue obra de Lordman Austria Beristáin, quien superó al portero con disparo fuera del área en el minuto 20 de la primera parte.





Después del tanto de la quiniela, San Marcos se dedicó a defender su ventaja, aunque creó tres claras ocasiones de gol, que pudieron ampliar el marcador.

Lee más:➡️ Actividad física durante el verano: cómo y en qué momento realizarla

Deportes Logró Isaac Vázquez cuarto lugar en medio maratón de Chetumal

DESESPERACIÓN

Encarguitos empujó toda la parte complementaria, pero conforme avanzaron los minutos, su juego se tornó desesperado.

Luego de disparar en tres jugadas con claridad a gol, el cuadro de González pudo igualar a cinco minutos del final, pero el silbante negó la pena máxima por un empujón del portero Rodríguez Cova a la espalda del atacante.

No dejes de leer:➡️ Bill Russell, el jugador más ganador en la historia de la NBA, fallece a los 88 años

San Marcos, líder general de la tabla de posiciones superó al segundo lugar del torneo, en partido donde la defensa de los campeones se destacó al resistir los embates de un equipo con jugadores con mayor experiencia y reconocimiento estatal.

La directiva de la liga premió a los mejores equipos y jugadores.

Como campeón goleador a Donovan Arenal López del Real Betis con 22 goles. San Marcos además de levantar la copa de campeón también fue premiado como el equipo menos goleado y primer lugar de la tabla general.

Más información: ➡️ Carlos Álvarez y Emilio Bravo tienen una participación fugaz en el Abierto de Los Cabos

En el juego estuvieron presentes los exjugadores profesionales David Toledo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Kevin Rojas de las Águilas del América.

LEE MÁS: ⬇️

Deportes Raya2 salió vivo de la cueva, gol agónico ahogó triunfo tlaxcalteca

Deportes Brillan mujeres en Copa Tlaltelulco