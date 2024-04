¡Sigue en la lucha! Fernando Sánchez Nava busca calificar a Paralímpicos de París 2024

El atleta Fernando Sánchez Nava, luego de conquistar un par de medallas de oro en el Grand Prix de Para Atletismo en Xalapa, Veracruz, continuará su proceso en pos de alcanzar su calificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Deportes Suben tlaxcaltecas a lo más alto del podio en Grand Prix de Xalapa

Lee más:➡️Martín Díaz forjador de campeones

El deportista sobre silla de ruedas adelantó que los resultados recientes le abren las puertas para ir a Europa el próximo mes, para así luchar por alcanzar la tan anhelada marca, que lo califique a la justa veraniega en la capital gala.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Mónica Vargas Retahíla para cinéfilos / “Garra de hierro”, una catártica experiencia en el rin

Acompañado por su entrenador Luis Ordóñez Valdés, quien cumplió este domingo 71 años de edad, señaló que se siente feliz de mantenerse en forma en el alto rendimiento de su categoría y aspirar a competir ante lo mejor del mundo.

Cada paso que hemos dado, ha sido con seguridad y fortaleza, dando lo mejor en las pistas y las calles, sostuvo el atleta sobre silla de ruedas, quien agradeció a su entrenador haberlo convertido en un “excelente maratonista”.

Deportes Atletas crean conciencia para rescatar laguna de Acuitlapilco

Te recomendamos:➡️Tokio 2020, en la mira de Leo

“Mi regreso fue como el ave fénix, todo mundo me decía que estaba retirado luego de tres años inactivo, pero Luis Ordóñez me rescató, lo admiro y respeto mucho, hizo que volviera a tener esa hambre en la pista, al ser certero en sus entrenamientos y en las competencias”, añadió.

Apuntó que el esfuerzo y disciplina en la preparación con Ordóñez se ha reflejado en estos dos últimos años con dos meses entrenando, ahora en el podio del Grand Prix, dos primeros lugares, que me abren la puerta para estar en Europa, acercándonos a la ansiada marca para representar al país y al estado.

Deportes Ciclista Daniela Castro conquista la primera etapa del serial anual Xicohténcatl 2024

Lee más:➡️Entrenador cubano satisfecho con la actuación del paratleta Fernando Sánchez Nava

Sánchez Nava enfatizó que se siente contento, “lo digo con voz alta y gritándolo a los cuatro vientos, que tengo una persona muy capacitada, profesional, que ha trabajado con Pedro Meza, me atrevo a decir que es el mejor entrenador que tiene el estado de Tlaxcala, no digo que no tenga, hay buenos entrenadores, pero nadie como Luis Ordóñez”.

El seleccionado nacional reconoció que su estratega ha formado atletas que han calificado a Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Parapanamericanos, Olímpicos y Paralímpicos, es como mi segundo papá, mi amigo, hasta que la muerte nos separe, entrenando fuerte, estos resultados son de nosotros, trabajamos todos los días, sin pausa alguna.

Deportes El tlaxcalteca Christian Rodolfo Linares ganó campeonato nacional de judo

Entérate: ➡️Espera Yeni Hernández pase para los Parapanamericanos

Sánchez Nava mencionó que su vida deportiva no ha sido nada fácil, ya que ha remado contra corriente, “a mi regreso recibí negativas, aún así no quité el entusiasmo, comencé de ceros, estoy agradecido con estas personas que se sumaron conmigo, la primera es mi entrenador, en seguida mi hijo y hay una persona, Maricela González Buenrostro, ella fue la primera que levantó la mano y dijo ‘Fer, estoy contigo’, me cobijó, me dio seguridad y empuje”.

El deportista señaló que le gusta imponer, es lo que estoy haciendo: imponiendo, toda mi vida como deportista me ha gustado, seguirá así siempre.

Tenis Avanzan ocho tenistas tlaxcaltecas a macro regional de Juegos Nacionales Conade

No dejes de leer:➡️Paratletas tlaxcaltecas retoman entrenamientos

Señaló que su hijo es parte importante en su vida, “porque como padre soy afortunado, se ha convertido en mi entrenador personal, psicólogo, motivador y mecánico; estas experiencias las anhelaba regalarle, la última tan grande como los parapanamericanos de Chile, él estaba en primera fila viendo el triunfo”.

Añadió que su hijo es un niño de 13 años “que sabe lo que quiere, para dónde va, me sorprende mucho lo que me dice, con sus palabras me dice sobre la motivación, que es como una montaña, que en el momento puedo estar motivado una hora, dos horas o 15 días, pero comienza a disminuir, por lo que la disciplina pase lo que pase está ahí, esa es la diferencia entre la motivación y la disciplina”.

Deportes Atletas dan vida al Parque Andén, en Apizaco

Más detalles:➡️Ganó tlaxcalteca oro en electrizante final

He aprendido mucho de él, me ha dado palabras cobijadoras, me sorprende todos los días, en sus vacaciones me dice: vámonos a entrenar, tienes compromiso grande estar en París. Estuvo conmigo en esas dos medallas de Xalapa, es alentador para todo atleta positivo estar rodeado de gente que te apoye y no te ponga obstáculos, concluyó.