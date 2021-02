Presidente de Tokio 2020 no dejará su cargo pese a comentarios misóginos

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori, pidió disculpas este jueves por los comentarios sexistas de la víspera, pero rechazó la posibilidad de dimitir, a pesar de la ola de críticas en el país.

Las declaraciones "van en contra del espíritu de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos" y por tanto son "inapropiadas", admitió Mori en una rueda de prensa en Tokio.

"Me gustaría retirar lo que he dicho", pidiendo disculpas "ante todos los que se han sentido ofendidos".

"Pero no tengo la intención de dimitir", añadió, recordando su "sacrificio personal durante siete años" al servicio de la organización de la cita olímpica, aplazada un año por la pandemia y que se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto.

El miércoles, Yoshiro Mori, ex primer ministro de Japón (2000-2001) de 83 años, se quejó de que "las juntas directivas con muchas mujeres se prolongan mucho" porque, según él, "no dan por terminadas" sus intervenciones, según declaraciones citadas por el diario japonés Asahi.

"Los consejos de administración con muchas mujeres llevan demasiado tiempo. Si aumentas el número de miembros ejecutivos femeninos, y que su tiempo de palabra no está limitado en cierta medida, tienen dificultades para terminar, lo que es molesto", dijo Mori en un encuentro con miembros del Comité Olímpico japonés, los cuales reaccionaron con risas.

"Las mujeres tienen el espíritu de competición. Si una levanta la mano (para intervenir), las otras creen que deben expresarse también. Es por eso que todas acaban hablando", añadió.

"Tenemos ocho mujeres en el comité de organización (de los Juegos de Tokio), pero saben quedarse en su sitio", finalizó Mori.

Japón se sitúa en la 121ª plaza de 153 países en el último informe sobre las desigualdades hombres-mujeres del Forum Económico Mundial, y en la 131ª plaza sobre la proporción de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas, la política y la administración.

El martes, Mori había declarado que los Juegos de Tokio, aplazados el año pasado debido a la pandemia, tendrán lugar este año «pase lo que pase», en referencia a la evolución de la situación sanitaria en el mundo, colocando una batería de medidas para evitar los contagios.

El Comité Olímpico Internacional (COI) consideró que "el caso está cerrado" porque Mori "se disculpó", indicó este jueves un portavoz de la institución a la AFP.

Pero la polémica alcanzó este jueves al primer ministro japonés Yoshihide Suga, que fue abucheado por la oposición en el Parlamento al declarar que no estaba "al corriente de los detalles" del caso.

Estas declaraciones "no deberían estar permitidas", añadió Suga.

La ministra japonesa de los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto, declaró que le gustaría tener una "conversación honesta" con Mori, recordando a los medios que la igualdad entre hombres y mujeres un un principio en el corazón del olimpismo.

Frente a las preguntas en su conferencia de prensa, Mori apareció a la defensiva y torpe.

Cuando un periodista le preguntó si pensaba de manera general que las mujeres hablaban demasiado, dijo: "Es lo que escucho a menudo".

"No sé nada, no hablo a menudo con mujeres últimamente", añadió. "Ustedes me hacen todas estas preguntas porque quieren escribir historias divertidas, ¿es así?", añadió.

Mori señaló este jueves en un diario japonés que habló "sin reflexionar" y que había sido abroncado por su esposa y su hija.

"Estaba intentando decir que me cuestionaba la opinión general acerca de que debemos aumentar las mujeres en las instancias ejecutivas pero no quería despreciar a las mujeres", añadió en el diario japonés Mainichi.

El dirigente había hablado el miércoles ante miembros del comité olímpico japonés, que había anunciado el año pasado su intención de tener un consejo de administración compuesto por el 40% de mujeres, frente al 20% actual.