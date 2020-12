Descubren un nuevo ciempiés venenoso que habita en un ecosistema “infernal”

Una nueva especie de ciempiés fue descubierta recientemente por científicos en la cueva de Movile, al sureste de Rumania.

De acuerdo con el hallazgo publicado en la revista ZooKeys, este tipo de miriápodos, pueden sobrevivir en condiciones extremas y en total oscuridad, en un ecosistema al que llamado “infernal”.

El “rey de la cueva” como bautizaron los científicos a esta especie, fue hallado en una caverna con altos niveles de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, así como la mitad del oxígeno en comparación con las condiciones ambientales normales.

Los expertos señalan que los ejemplares de Cryptops speleorex, de una longitud de entre 4,6 y 5,2 centímetros, se trata de una especie que evolucionó en el transcurso de los millones de años, logrando adaptarse a la oscuridad absoluta.

“Es un depredador venenoso, el más grande de los animales de esta cueva localizados hasta la fecha”, señalaron los investigadores.

Cabe mencionar que desde que la cueva Movile fue hallada por trabajadores en búsqueda de construir una central eléctrica en 1986, ha sido también un centro de investigación por la comunidad científica, cuyos resultados han revelado una diversa fauna única.

Según Reuters, entre las especies que han descubierto destacan, el escorpión de agua troglobiont, arañas liocránidas y nesticidas, así como sanguijuelas de las cavernas.

