Consejos que debes seguir para alcanzar el éxito en la vida, según el multimillonario Warren Buffett

Warren Buffet, el legendario empresario y filántropo estadounidense de 90 años, asegura que para alcanzar el éxito debe prevalecer la planeación a largo plazo, porque “no importa cuán grande sea el talento o los esfuerzos, algunas cosas simplemente llevan su tiempo”.

Es decir, si uno se esfuerza mucho cada día esto dará sus frutos y allanará el camino hacia el éxito, aunque para ello es fundamental ser paciente, pero además, considera importantes los siguientes puntos para ser exitosos en la vida:

Desarrollar habilidades de comunicación

Buffet cree que ante las circunstancias actuales es importante desarrollar y mejorar las “habilidades de comunicación” para ser capaces de escribir bien y hablar bien.

Aprender leyendo

“No hay nada mejor que la lectura para tener una mente inquisitiva”, dice Buffet. "Las personas me preguntan: 'Si pudieras almorzar con una sola persona, viva o muerta, ¿a quién elegirías?'. La verdad es que, leyendo, se puede almorzar con Benjamin Franklin. De hecho, es posible tener un almuerzo muy largo con cada gran personalidad de la historia del mundo, y el lujo de tener el conjunto de ideas a las que pueden estar expuestos”, añade.

Agradecer el presente

En su discurso, durante una ceremonia de graduación de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el multimillonario destacó también el saber agradecer por lo que se tiene y donde se encuentran.

"Tuve mucha suerte de haber nacido en EE.UU. y tuve la suerte de nacer en Nebraska (…) Tuve un poco de suerte de tener los padres que tuve, y tuve la suerte de recibir la educación que recibí".

No medir el éxito por el dinero o fama

Finalmente, Warren aconsejó a los universitarios no medir el éxito por el dinero o la fama, sino por el amor de la familia y los compañeros de trabajo.

“A los 90 años, he conocido a muchas personas que se hicieron muy ricas, pero sus vidas no fueron un éxito. He conocido a gente que fue muy famosa en sus actividades, pero no fue exitosa”.

Con información de Reuters

