Lejos de los mitos, viven tlaxcaltecas eclipse solar

Sin miedo, sin mitos que lo rodearan y con bastante información respecto al eclipse de Sol que se vivió en Tlaxcala, Simón Bravo Amador observó por segunda ocasión este fenómeno astronómico.

Con 61 años de edad y ya jubilado de sus labores profesionales, después de 33 años se dio cita en la explanada de la iglesia de San José, en la capital del estado, para poder visualizar de manera segura el eclipse de Sol, experiencia que disfrutó de manera consciente.

La explanada de la iglesia de San José reunió a decenas de curiosos para observar el eclipse solar. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Recuerda que en 1991 había muchas dudas respecto al eclipse, al ser total y oscurecerse durante el día, el comportamiento de los animales fue errático, las aves dormían, los perros ladraban y los gatos maullaban sin control, sin embargo él decidió arriesgarse y apreciarlo.

En este 2024 para Simón Bravo las cosas fueron diferentes, ahora acudió a una de las sedes oficiales para observar este fenómeno de manera segura y sin arriesgar su salud visual, se dio el tiempo para hacer una larga fila en la explanada de la parroquia de San José y ser parte de este momento en la historia.

La expectativa, el asombro y la alegría de poder presenciar un eclipse no solo fue una experiencia que vivió Simón Bravo, sino decenas de personas que se reunieron en esta sede oficial quienes desde temprana hora llegaron para llevarse este acontecimiento en la memoria, algunos más lo intentaron retratar en sus teléfonos móviles, aunque no fue algo fácil.

OBSERVACIÓN RESPONSABLE

Entre amigos, con la familia o la pareja, personas apoyadas por la agrupación Eclipses México, tuvieron la posibilidad de hacer una observación de manera responsable del eclipse de Sol de manera parcial.

De manera ordenada cada persona se formó para pasar por las mesas habilitadas para apreciar este espectáculo astronómico. De manera inicial, los asistentes a la explanada de la parroquia de San José hicieron uso de las cajas negras elaboradas por estudiantes de la secundaria Técnica No. 1 Xicohténcatl Axayacatzin, con materiales reciclados, pero funcionales y seguras.

La explanada de la iglesia de San José reunió a decenas de curiosos para observar el eclipse. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Una vez cumplido este paso lo hicieron con los lentes especiales donados por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la recomendación fue una observación no mayor a cinco o 10 segundos, la intención no afectar la retina de los observantes y permitir a todos los asistentes disfrutar de la experiencia.

Sin importar la larga espera, personas de todas las edades decidieron esperar su turno para apreciar el eclipse desde un telescopio, pues no están seguros de poder volver a apreciar uno y otros solo buscan ser parte de la historia.

SE SIENTE MUY PADRE OBSERVAR UN ECLIPSE: ISAAC FLORES

Las zonas arqueológicas del estado fueron de los sitios menos concurridos. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Isaac Flores, de escasos nueve años de edad, por primera ocasión supo lo que era un eclipse de Sol, en la escuela le enseñaron que este fenómeno se da por la alineación entre la Tierra, la Luna y El Sol, cuando la Luna oculta al Sol, pero hoy lo pudo vivir de cerca. La experiencia lo llevó a ausentarse de clases, pues le pidió a su mamá que lo llevara a un lugar donde lo pudiera observar mejor, para la mejor descripción del hecho fue lo interesante que lo vivió “como no experimentas esas cosas de verlo diario, con un telescopio se siente muy padre porque lo ves más cerca y cambia el color”.

Para el infante este fenómeno va a quedar grabado en su memoria, aunque para no olvidarlo aseguró que lo va a escribir para recordar cómo fue el día y de las recomendaciones que le dieron para no sufrir ninguna afectación a su salud.

PATRICIA DEJÓ ATRÁS EL MIEDO

Los expertos apoyaron a las personas a observar el eclipse de modo seguro. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Para la señora Patricia González el eclipse de Sol no se vivió igual que en 1991, aseguró que ahora la mayoría de la gente sabe que no hay daño a los niños, que no saldrán chuecos o que las mujeres embarazadas sufrirán algún daño.

Aunque la impresión por el hecho aún la tiene presente, pues fue testigo de cómo en segundos se hizo de noche a pesar de que el efecto no duró mucho, pero todo quedó en absoluto silencio, pues los animales no emitían ningún sonido.

Ahora decidió acudir con su nieta a apreciar el eclipse, pues no sabe si en marzo de 2052 tendrá la oportunidad de volver a vivir la experiencia.

CAMBIOS EN EL AMBIENTE

En zonas arqueológicas como Xochitécatl y Tizatlán, pocas personas acudieron a observar el eclipse parcial de Sol. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

A las 12:15 horas de este 8 de abril, en el punto máximo del eclipse la luz disminuyó, parecía un día nublado y la temperatura descendió registrándose ligero viento en la capital tlaxcalteca.

Cajas negras, visores especiales y telescopios fueron utilizados para una observación segura del fenómeno astronómico.