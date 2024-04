Menos del 10 % de alumnos asistió a clases este lunes por el eclipse, algunas instituciones suspendieron actividades

Prácticamente nula fue la asistencia de estudiantes en escuelas de Tlaxcala, menos del 10 % se presentó a clases este lunes por el eclipse de sol, según reportes de profesores y directivos.

Los salones lucieron vacíos, pues solo contabilizaron entre cinco y tres alumnos en las aulas de clase, situación que se repitió en los diversos grados del nivel básico, lo cual complicó que los docentes impartieran las materias ante la baja presencia de escolares.

Incluso, un directivo reportó que la asistencia fue muy baja, algo que pocas veces ocurre, pues cuando son días feriados o festivos acuden más alumnos que este lunes por el eclipse.

Otro director de nivel secundaria argumentó que ya tenían previsto que los estudiantes no se presentarían a las aulas y optaron por programar otras actividades para no dejar que se perdiera el día.

En algunas instituciones educativas del estado optaron por suspender las clases y regresar a sus hogares a los pocos infantes que se presentaron, pues no cumplieron con la asistencia mínima para laborar.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), en la entidad no hubo suspensión de clases en las escuelas por el eclipse y el regreso tras vacaciones fue normal, de ahí que directivos y docentes tuvieron que presentarse a sus centros de trabajo este ocho de abril, día en que regresaron a las escuelas tras concluir el segundo periodo vacacional del ciclo escolar 2023-2024.

En un sondeo diversos padres de familia de los municipios de Tlaxcala coincidieron en que no enviarían a sus hijos a la escuela, los argumentos fueron dos principalmente: protegerlos de no ver directamente al sol durante el eclipse y que no tenía caso enviarlos porque se la pasarían encerrados al no tener receso.

Según los oficios que enviaron directivos a los padres de familia, la indicación fue que los alumnos no saldrían al patio durante el receso y podrían ingerir sus alimentos al interior de las aulas.

Respecto al turno vespertino, la situación fue similar y solo un reducido número de alumnos asistió a clases.

Hasta el momento, la Sepe no cuenta con un reporte oficial sobre la asistencia a las instituciones educativas de este lunes, pese a que el turno matutino ya había concluido.