Destrucción del hábitat y comercio ilegal acelera la sexta extinción masiva

Al menos 515 especies de vertebrados están a punto de desaparecer, causa de la sexta extinción masiva del planeta, esto fue confirmado por científicos en un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología, señala que son grupos que están al borde del abismo y en muy poco tiempo pueden desaparecer. “Son muchas especies si recordamos que en los último 500 años se han extinguido 600”, destaca el académico en Gaceta UNAM.

Esto quiere decir, que sin las tasas de extinción de los 150 años se irían al doble. Las especies que desaparecieron en los últimos 100 años debieron haberlo hecho en 10 mil años, añade.

En ese sentido, el investigador resalta que las que están en peligro crítico son prácticamente “zombis”, pues son tan poco los especímenes, que han perdido el papel que desempeñaban para mantener la estructura y función de los ecosistemas.

¿La causa? La destrucción del hábitat y el tráfico ilegal son las principales causas de esta aniquilación biológica, problemas que originaron la pandemia que estamos viviendo, y que han causado en los últimos 30 años cerca de 50 brotes epidémicos.

Cada vez que los devastamos y traficamos con especies estamos destruyendo las barreras naturales que permitían que los humanos nos mantuviéramos a salvo de virus y bacterias que se encuentran en la naturaleza, subraya Ceballos.

Para el experto la solución inmediata es detener dichas acciones humanas, que están fuera de la ley, pues no podemos seguir permitiendo esta situación, que ocurre con mayor impacto en países de Asia como China y Vietnam.

