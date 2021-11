Eclipse lunar: cómo y dónde ver el fenómeno más largo del siglo

El eclipse lunar más largo del siglo ocurrirá en la madrugada de este viernes 19 de noviembre, cuyo fenómeno podrá apreciarse en casi todos los continentes del mundo.

De acuerdo con la NASA, se trata del eclipse lunar parcial más largo en casi 600 años, pues se estima que su duración sea de tres horas y 28 minutos, con un 97 % de su superficie cubierta por la sombra de la Tierra.

Este eclipse lunar será el último del año y se verá en la mayor parte del planeta sin la necesidad de usar un telescopio, hecho que sin duda hará que muchos disfrutemos el fenómeno celeste.

Desde tierras tlaxcaltecas podremos apreciar este espectacular fenómeno a partir de las 02:00 horas, hacia las 03:00, se verá de forma permanente y hasta su salida, a las 06:03 horas.

El eclipse alcanzará su apogeo justo después de las 04:00 horas, cuando nuestro planeta oculte el 97 por ciento de la luna llena de la luz del sol, dándole a la luna un tono rojizo.

¿QUÉ ES LO QUE PASA EN UN ECLIPSE LUNAR?

Durante un eclipse lunar, la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la luna. Esto quiere decir que, durante la noche, la luna llena desaparece por completo, a medida que la sombra de la Tierra la cubre.

En este lapso, la luna tiende a teñirse de un color rojizo debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la luna.

¿DÓNDE VERLO?

Para apreciar el eclipse no necesitarás un telescopio o binoculares, simplemente tendrás que mirar hacia el cielo entre las 2:19 am y las 5:47 am, tiempo del este.

Pero si por alguna razón no puedes verlo en vivo y a todo color, no te preocupes, habrá diversas transiciones en vivo. https://www.timeanddate.com/live/eclipse-lunar-2021-november-19 Así que no tendrás pretexto alguno para no verlo.

