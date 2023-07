¿En la capital tlaxcalteca se puede caminar con tacones?

Existen innumerables razones para usar zapatos de tacón: altura extra, estilización del cuerpo, adaptación a las reglas de etiqueta y la formalidad como convención social, entre otras. No obstante, es indiscutible la incomodidad de los zapatos altos, la limitante de movimiento al usarlos y los problemas de salud que pueden provocar, especialmente al caminar en suelos irregulares.

Doble Vía ¿Cómo elegir el vestido de graduación perfecto? Conoce la guía definitiva de Eugenia Maldonado

No dejes de leer: ➡️Cuatro milagros de la Virgen de la Caridad en Huamantla

Empezando por dolores de pies, hasta caídas graves, las personas que usan zapatillas tienen una lista enorme de accidentes. Yo nunca me he caído, pero no hace falta que se me doble el pie y eso es muy doloroso, contó la modelo Dulce Cortés a este Diario.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Cuando se quieren usar tacones es importante considerar dos cosas: la práctica y la postura. Hace poco tuve que grabar un video en el empedrado de San Francisco con tacones de 15 centímetros, el entrenamiento ayuda, pero la postura fue la clave,

Doble Vía En Tlaxcala ya puedes tramitar CURP para tu mascota

Te recomendamos: ➡️¡Ya inició la temporada de tunas! Conoce los ‘súperpoderes’ de esta fruta

narró Dulce. Mantener la espalda recta, la vista al frente y utilizar el balanceo de brazos es primordial.

Además, aseguró que es muy cotidiano atorarse en las en las grietas y junturas entre piedras labradas como el adoquín: para eso lo recomendable es usar tacones gruesos y, para que el tacón no se entierre en el pasto o se atore en los agujeros puedes primero apoyar la punta y luego el tacón, de esta forma, el peso del cuerpo se equilibra de modo que se tiene más control sobre el camino.

¡Adiós, dignidad!

Doble Vía ¡Cómo en Narnia! Tiktoker presume mezcalería secreta en Tlaxcala y autoridades lo clausuran

Sigue leyendo: ➡️EU da luz verde al uso de un medicamento que ralentiza el Alzheimer

Más allá de lo penoso que puede resultar tropezar o caerse en la calle, los dolorosos esguinces y fracturas son muy comunes debido a que el equilibrio está alterado cuando se usa tacón.

Aunque el tema no está estudiado en México, existe un trabajo estadounidense publicado en la revista The Jourtal of Foot and Ankle surgery que se centra en las lesiones sufridas por mujeres al utilizar zapatos de tacón, obteniendo como resultado que las mayores víctimas son mujeres de edades entre 20 y 30 años. El año con mayor número de lesiones de este tipo fue 2011, con un total de 19 mil accidentes.

Más información:➡️Zacate o té limón, la planta que cura todos los males

De acuerdo con el portal Mejor con salud, existen otros trastornos asociados con el uso de zapatos de tacón. Podemos destacar las siguientes afecciones:

Dedos en martillo: esta afección se distingue cuando un dedo del pie se dobla hacia abajo como si fuera una garra.

Juanetes: son dolorosas protuberancias que aparecen en la base de la articulación de primer dedo del pie.

Metatarsalgia: es el dolor e inflamación de la parte delantera del pie.

Lesiones en rodillas: con el uso de tacones aumenta el riesgo de padecer artrosis (desgaste de la articulación) y artritis (inflamación articular) de manera prematura, debido a la excesiva presión que soporta esta articulación.

Dolor de espalda: debido a la mala alineación de las caderas y también de la columna.

Doble Vía Mole de guajolote, tortillas de comal y arroz rojo: la triada gastronómica perfecta

No dejes de leer:➡️Rescatan a perro y gato del fondo de pozo, en Santa Cruz Tlaxcala

Uñas enterradas: la opresión de los zapatos a los dedos y las uñas también pueden causar los famosos “ojos de gallo”.

Toda modificación al cuerpo puede generar lesiones. Solo que algunas se notan al instante (como las fracturas) y otras son progresivas, pero estas lo bueno es que se pueden prevenir y tratar, explicó el podólogo Raúl Olvera en entrevista con este medio.

El experto sugiere no usar tacones todos los días, pero en caso de ser necesario, lo recomendable es usarlo la menor parte del día posible:

Doble Vía ¿Conoces “El Ojito”? Aquí nace el agua en Apizaco

Infórmate:➡️Lánzate por un agua de barranca para celebrar el Día Mundial del Cacao



En cuanto se llegue al coche o a la casa hay que cambiarse los zapatos por unos muy cómodos como las pantuflas o los tenis. Hay que hacer un equilibrio entre la comodidad y la estética siempre que sea posible.

Aprovechamos para hacer algunas recomendaciones al cuidar la integridad mientras se usa este tipo de calzado:

Realiza estiramientos y ejercita tus pies con movimientos circulares después de usar tacones.

Realiza masajes para estimular la circulación durante las noches.

No te puedes perder:➡️Reabre sus puertas mezcalería suspendida tras difusión de un TikTok

No es recomendable usar tacones por primera vez durante un día entero. Hay que hacerlo progresivamente.

Comienza por usar tacones anchos de no más de 7 centímetros de altura.

Cuando están nuevos, úsalos por periodos de tiempo cortos y distancias cortas (dentro de la casa).

Camina a velocidad lenta cuando camines con tacones en suelos irregulares, como las calles de Tlaxcala.