Disminuyó presencia de luciérnagas en Nanacamilpa: UATx

En los dos últimos años, investigadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) han detectado una disminución en la presencia de luciérnagas en el centro de avistamiento Piedra Canteada ubicado en Nanacamilpa.

Cultura Se presenta con gran éxito la obra “bioLux Luciérnagas de México” en Europa

De acuerdo con los monitoreos fotográficos que realizan desde 2020 en una extensión de 600 metros cuadrados, el promedio de abundancia de la especie Photinus Palaciosi fue de tres mil 633 durante las cuatro semanas de julio, mientras que para 2021, el conteo fue de mil 388 insectos analizados del 26 al 30 de julio, reveló Sandra García de Jesús, docente de la UATx.

Entérate:➡️Tras dos años de pandemia, repuntará turismo con las luciérnagas

Explicó que el balance de 2020 lo obtuvieron mediante 40 imágenes recabadas cada noche con disparos de las 20:30 a las 22:00 horas, mientras que para el siguiente año fueron 76 fotografías durante cuatro semanas.

La investigación también evidenció que cada noche visualizaron, en promedio, 454 luciérnagas en el monitoreo de 2020, mientras que apreciaron a 154 individuos en el conteo del año pasado en una extensión territorial de 600 metros cuadrados. García de Jesús compartió que el periodo máximo de avistamiento fue de 20 minutos cada noche en horario de las 20:40 a las 21:00 horas, aproximadamente.

No dejes de leer:➡️Expertos de la UATx monitorean hábitat de luciérnagas

Con este balance, la investigadora reconoció que sí hubo una disminución de individuos en el conteo de 2021 comparado con el de 2020, pues fue un año de condiciones climáticas muy marcadas por el retraso en la temporada de lluvias.

Municipios Bajó en la Malinche, la recolección de hongos por poca lluvia

Hemos encontrado que la humedad específica es fundamental para la actividad máxima de vuelo en los individuos, hasta el momento no podemos aseverar que la disminución se deba al turismo, son muchos factores los que influyen, pero las principales son climáticas y perturbaciones locales, como la entrada de visitantes y la contaminación lumínica.

Te recomendamos:➡️En Tlaxcala, preservan entorno de las luciérnagas

Puntualizó que para el estudio eligieron Piedra Canteada porque es el centro de avistamiento que registra el mayor número de visitas durante la temporada, pero también porque su paisaje permite tener un fondo natural para la fotografía, al tener una línea de vegetación con un corredor frontal con pasto muy corto que se extiende por varios metros, lo que hace propicio el conteo de abundancia y densidad de luciérnagas.

Precisó que el estudio está enfocado en el potencial que tiene la fotografía para estimar densidades, de ahí que la herramienta permite contabilizar las abundancias para plantear un estudio que relacione el número de individuos con otros factores, como la cantidad de visitantes y contaminación lumínica, aspectos fundamentales en la presencia y actividad de vuelo.

Lee también:➡️Ecoturismo, peligro para las luciérnagas reporta estudio de la UNAM

Por lo tanto, acotó que todo el trabajo está enfocado en establecer un método y protocolo de monitoreo fotográfico, lo cual es posible gracias al trabajo del equipo integrado por los estudiantes Evelyn, Marlon y Mauricio, así como de los docentes Guillermo Alejandro Pérez Flores y Juan Suárez Sánchez.

TERCER AÑO DE MONITOREO

Para la temporada de avistamiento 2022, el equipo de investigación de la UATx también realizó el monitoreo en Piedra Canteada en Nanacamilpa, aunque aún no tienen resultados precisos, adelantó que han notado una disminución en la presencia de luciérnagas.

Gossip Carlos Rivera comparte adelanto de su nuevo video “Te soñé Tlaxcala”

Continúa leyendo:➡️[Video] El momento de brillar ha llegado a Tlaxcala

Las cifras oficiales de este año, tercero de monitoreo, serán dadas a conocer en la primera semana de septiembre, pues están en la etapa de contabilizar la abundancia de insectos para realizar el análisis general de 2020, 2021 y 2022, posteriormente prepararán el artículo que estará listo en octubre, refirió Sandra García.

Dichas estadísticas fueron obtenidas por el equipo integrado por estudiantes y docentes del laboratorio de la Licenciatura en Biología, de la Facultad de Agrobiología de la UATx.

Más información:➡️Entérate. Luciérnagas podrían estar en peligro de extinción, revela un reciente estudio

Marlon Brandebury Martínez y Evelyn Rodríguez, integrantes del grupo de estudio, compartieron que para el conteo tomaron en cuenta el patrón de vuelo de las luciérnagas, la humedad, temperatura y densidad de la población del insecto.

Para ello, colocaron dos estaciones de observación en dicho centro de avistamiento para lograr las fotografías y poder contabilizar los insectos, las imágenes fueron analizadas con el programa Tilia y en el paso final, que fue el análisis, emplearon el software Images, que les permitió contabilizar los puntos de luz sin perder una secuencia.

No te pierdas:➡️Se alargará el avistamiento de luciérnagas en Tlaxcala

TURISMO RESPONSABLE

Respecto a los daños que ocasionan los turistas, Marlon Brandebury, quien realiza monitoreos en Nanacamilpa desde 2012, mencionó que sí hay afectaciones a las luciérnagas, pero no al grado de disminuir o desaparecer a la especie.

Cultura Jorge Bordello reflexiona sobre la explotación del agua

Explicó que las acciones revelan que el efecto es a corto plazo, pues la luz y el ruido provocan que se apaguen y alejen en busca de lugares más tranquilos, entonces no hay un efecto que impacte en grandes dimensiones.

Te puede interesar:➡️Inciertas, normas para proteger a luciérnagas

Por lo tanto, dijo que los visitantes deben acudir de manera ordenada, tranquila y acatar las reglas que establecen en los centros de avistamiento.

A 10 años de monitoreo, compartió que un centro turístico atrajo muchos visitantes desordenados entre 2015 y 2017, lo que provocó que al siguiente año disminuyera en gran proporción el avistamiento, pero aparecieron luciérnagas en sitios del bosque que antes no tenían presencia, lo que infiere que al menos los machos no murieron y solo buscaron sitios más tranquilos.

Lee más:➡️Registraron hoteles 20 % de ocupación, durante el primer fin de semana de la temporada de luciérnagas

POBLACIÓN DESPLAZADA POR LUCIÉRNAGAS

Los pobladores de Nanacamilpa se han visto desplazados de la zona de avistamiento de las luciérnagas, incluso han sido restringidos para entrar al bosque, compartió Marlon Brandebury Martínez.

Recordó que antes del “boom” de los avistamientos, no había cobros en la entrada al bosque y cualquiera podía ingresar, pero ahora la población local no tiene acceso al área natural, lo que ha sido calificado como un rechazo, pues no se sienten parte del “santuario” y los afortunados son las personas que tienen en su propiedad una parte del bosque, como son los centros privados y ejidatarios.

Entérate:➡️Luciérnagas dejarán pocas ganancias

Guillermo Pérez, docente de la UATx, agregó que es importante integrar a la población en la temporada de avistamiento, pues ellos poseen los conocimientos para preservar el entorno natural, como la oscuridad, humedad, depredadores, flora y fauna, en general, para tener un ambiente propicio para que habiten las luciérnagas.

600 metros cuadrados fue la extensión territoria l para el conteo de las luciérnagas en Piedra Canteada, Nanacamilpa.

l para el conteo de las luciérnagas en Piedra Canteada, Nanacamilpa. El monitoreo fotográfico determinó que el tiempo destello que tienen las luciérnagas es de casi un segundo.

LEE MÁS: ⬇️

Local Va hotel de Tlaxcala por premio mundial

Local Tlaxcala vive un momento histórico en materia turística al ofrecer un ambiente de seguridad y confianza: Cuéllar Cisneros