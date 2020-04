Entérate. WhatsApp amplía las llamadas grupales a ocho personas

Ante la necesidad de comunicarse por la cuarentena, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp está probando una nueva función que consiste en ampliar la cantidad de personas en una llamada grupal, de voz o video, pasando de cuatro a ocho usuarios.

De acuerdo con el portal WABetalInfo, para obtener esta capacidad, se requiere que el usuario instale la actualización beta 2.20.50.25 iOS de TestFlight para usuarios de iOS y la versión beta 2.20.133 de Google Play para usuarios de Android.

Y si alguno de los usuarios no contara con las últimas versiones beta, no podrá ser parte del chat grupal. No obstante, con el tiempo, la aplicación pretende que esta nueva función llegue todos los usuarios.

¿CÓMO OBTENER LA VERSIÓN BETA PARA ANDROID?

Ir a la app de WhatsApp en Google Play

Buscar WhatsApp (beta) y posteriormente dar clic en “Actualizar”.

Esto cambiará la app anterior por la versión beta

¡Prueba la app! Crea un grupo con todos los participantes

Pulsa en el botón de cámara situado a la derecha del nombre del grupo y listo.

Es de mencionar que todavía algunos usuarios beta de WhatsApp aún no han recibido la actualización a pesar de descargar las últimas versiones; esto podría deberse a que la app está implementando lentamente la función, pero no desesperes, pronto llegará a tu móvil.

