¿Has dormido en petate? Estos muebles multifuncionales están en peligro de extinción

La palabra petlatl, proveniente del náhuatl, se refiere a un tapete tejido de palma. Aunque su uso principal es para dormir, los petates son uno de los artefactos más antiguos e importantes de la cultura mexicana.

Considerados como un mueble multifuncional, estos tapetes de palma son fáciles de transportar y tienen una gran resistencia, por ello se han utilizado como mesas, altares, mantos para envolver mercancías y bases para secar las semillas al sol.

Su practicidad y sencillez también resguarda fiestas, nacimientos y muertes. De acuerdo con Arqueología Mexicana, el petate es un símbolo de la unión de la vida y la muerte. Hasta la fecha, muchas familias los utilizan para colocar sus altares en el Día de Muertos. Actualmente, los tapetes de palma son excelentes para decorar fiestas o hacer días de campo.

No obstante, a diferencia de lo que ocurre con otros productos hechos con palma, la fabricación de petates ha disminuido notablemente, en mucho debido a que ya no es necesario para los fines mencionados.

¿Alguna vez has dormido en petate? Si no lo has hecho deberías intentarlo, pues sí resulta muy sano hacerlo. Acostarse al nivel del suelo (que es una superficie plana y estable para descansar) ayuda a que el cuerpo se alinee de forma natural y con menos presión sobre la espalda y los huesos por lo que puede aliviar el malestar de espalda.

Para saber más

El municipio de Nopalucan es reconocido por su fina elaboración de petates; los artesanos del municipio los elaboran con tule tierno que dejan secar al sol para luego tejerlo con ayuda de ixtle.

Un petate sencillo de tamaño mediano cuesta entre 200 y 400 pesos.



La familia Pérez es productora de este mueble multifuncional, su contacto es 2482501235.



Expresiones alrededor de los petates

“Ya se petateó”



El verbo “petatear”, reconocido por la RAE, es un eufemismo de morir, pues los petates también se utilizan para velar y enterrar a los muertos desde la época prehispánica. En algunos lugares del país, cuando no es posible adquirir un féretro.

“Huele a petate quemado”



Se refiere a que alguien está fumando marihuana y el aroma se percibe cercano. Esto, debido a que el petate está hecho de plantas y se envuelve similar a un porro.

“De esas pulgas no brincan en mi petate”



Esta expresión despectiva se emplea cuando una persona se niega a establecer algún tipo de relación afectiva con alguien que considera inferior.