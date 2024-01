El jarabe tlaxcalteca, un orgullo regional

El jarabe es un género musical y baile regional mexicano, mismo que ha sobrevivido en ocho estados de la república desde el siglo XVII, entre ellos Tlaxcala. La versión regional de esta tradición se remonta hacia la época prehispánica, sin embargo, durante la colonia sufrió algunas modificaciones, de acuerdo con el libro Tlaxcala contemporánea, del historiador Luis Nava Rodríguez.

Origen

Según lo explica Luis Nava, el jarabe tlaxcalteca se bailaba para disipar la pena moral de los tlaxcaltecas ocasionada por la fuerte presión que tenían ante el intento constante de esclavitud que pretendían ejercer sobre el Imperio Azteca.

Con relación a lo anterior, se puede considerar que esta composición fue el himno representativo de la nacionalidad tlaxcalteca; de hecho, hasta hace 150 años el referido baile ocupaba un lugar de dignidad y distinción en reuniones sociales pueblerinas y citadinas de la entidad.

Por otro lado, el jarabe tlaxcalteca está contemplado en el repertorio dancístico ritual en las bodas, que acompaña al tradicional Xochipitzáhuatl, tal como lo señala el artículo “Danza, música y folclor en una boda” de Cecilia Torres, donde también detalla que el folclore tlaxcalteca se basa en los ritos, mitos y creencias donde se emplean motivos y símbolos propios de la superstición y devoción de los pobladores.

Elementos del jarabe tlaxcalteca

El jarabe tlaxcalteca se baila con vestuario de manta blanca. Foto: Captura de pantalla | Jarabe tlaxcalteca Radio Valencia



Este baile autóctono está fuera del monoritmo común de todos nuestros bailes típicos regionales y se compone de doce partes al ritmo del salterio: “El jarabe”, “El palomo”, “Tlaxcalteco”, “El durazno”, “La sarna”, “El borracho”, “La petenera”, “El toro”, “El cojo”, “El jorobao”, “Los enanos” y “Los panaderos”, mismas que son ejecutadas por medio de 17 variedades de zapateo. A continuación, te compartimos los versos más representativos:

JARABE



Cuando el capulín florece ay, ay, ay, da sus flores cartulinas ay, ay, ay, da sus flores cartulinas ay, ay, ay.

PALOMO



Cuatro pa y cuatro palomitas blancas sentadas, sentadas en un romero cuatro pa y cuatro palomitas blancas sentadas, sentadas en un romero y la más, y la más chiquita dice, no hay amor, no hay amor como el primero no es amor pero será da la vuelta, da la vuelta y lo verás.

TLAXCALTECO



Tlaltzilini in Belentzinco tlaltzilini in San Matías.

Vestimenta tradicional

El jarabe tlaxcalteca se baila con vestuario de manta blanca. Los hombres utilizan camisa y pantalón con un cintillo rojo atado en la cintura, así como en el cuello. A su atuendo agregan sombrero de palma, huaraches y un saltillo colgado el hombro.

Las mujeres, por su parte, lucen vestidos por debajo de las rodillas con detalles en color tanto en el fondo como en el pecho, así como el mismo cintillo rojo de los hombres.

Con el paso del tiempo, la coreografía se estilizó hasta configurarse con diversas variantes. Aunque no todas las fiestas muestran este baile en su itinerario, sí se aprecia en sus reductos como una danza folclórica y de gran valor cultural, ¿la has visto completa?