Idiolecto del “mirrey” ¿un peligro para el idioma español?

Generar idiolectos, es decir, modos de hablar, jergas, claves o argots, es una función natural de las personas; en el inmenso mar de palabras que existen, sería imposible conformarse con un puñado de ellas para su empleo diario y, sobre todo, dentro en grupos sociales reducidos. De cierto modo, la comunicación deja de ser un acto social y se convierte en un único patrón de entendimiento cuando de seres humanos hablamos.

Desde la década del 2010, en ciertas zonas del país se popularizó en el término “mirrey” en internet. En México agregamos el “mi” a cualquier sujeto, por ejemplo, mijo o mijito, mi estimado, mi buen. Según Carles Feixa: "Los mirreyes son los juniors de la actualidad”. Regularmente son jóvenes menores de 30 años provenientes de familias adineradas que llevan una vida de lujos y excentricidades, aunque gran parte de este grupo provienen de enriquecimientos al amparo del poder.

De hecho, de acuerdo con el libro Mirreynato de Ricardo Raphael, nunca había sido tan necesario para un país analizar la exhibición de la riqueza y la desigualdad imperante entre hijos de altos funcionarios, del abuso de autoridad o del injusto reparto de concesiones que se encuentran detrás de la emblemática figura del mirrey. No obstante, la palabra ahora tiene una connotación más sencilla, de hecho, los mocasines, la camisa semiabierta, el uso de gafas de sol y hasta escuchar a Luis Miguel está considerado ya un indicador del "mirreynado".

Además, el poder público y la élite social han dejado como resultado un idiolecto vulgarizado que recorre las calles sin miramientos. Un interesante artículo de Algarabía, refleja los guiños más distintivos entre este grupo social. Su idiolecto, como podrán imaginar, no es muy variado, pero es simpático.

Características del peculiar estilo de habla

1.- Primero que nada, todo mirrey que se precie de serlo se debe alejar de las cosas gracias a un tono entre despectivo y escéptico que le hará parecer muy cool.

2.- Como todo fresa, hablan con la papa en la boca, a tal punto que no la cierran, por lo que su dicción es muy deficiente y a veces ni se les entiende.

3.- Su lenguaje es exclusivo y no se lo prestan a otros tipos o faunas urbanas, ni siquiera a otros fresas.

4.- Tienden a modificar las palabras en español, y adherirles un sufijo o prefijo lúdico o chistoso, ponerles su toque: como mi-, -uki, -irri o –loy: «¿Mirreina vienes al antro?», «Fui con unas lobukis, echando cubirri en una comidirri», «¿Qué pasó papaloy?».

5.- Entre ellos se llaman cariñosamente como rey o papá, modificados por esos mismos afijos: papawh, papaloy, papalord, mirrey, mirreina...

6.- Tienden a mezclar español e inglés: «Vamos al yate a echar bebidas coquetos», «Practico mi swing en la office», «Quiero ir al club», «I want to go to the antro».

7.- Usan la palabra duckface para la cara de foto con trompita, la palabra Jaime para referirse a la servidumbre o choferes y la palabra a-ho-ra para decir «ya» y traslucir un poco la prepotencia y el abuso de autoridad, pero realmente es un juego.

Mirreybook, un libro que rompe esquemas

A partir de 2007, el Mirreybook, se encargó de que este argot se convirtiera en un estilo casi endémico de las juventudes mexicanas. En él, cientos de fotografías diarias dibujan el camino para convertirse en un verdadero "mirrey".

La Real Academia de la Lengua Española permanece sobria al respecto, sugiere el empleo de español puro, sin derivaciones ni anglicismos; sin embargo, diccionarios locales han optado por introducir parte del idiolecto que ahora es necesario conocer para lograr comunicar efectiva. Muy al estilo de los lingüistas modernos hay que apuntar que "Los verdaderos dueños de la lengua no son ni los académicos ni los escritores, sino quienes la hablan". Y tú, ¿A cuántos mirreyes conoces?

