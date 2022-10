¡Lúcete con tu ofrenda! Prepara un dulce de camote en seis sencillos pasos

Estamos en cuenta regresiva para que inicie la temporada de Todos los Santos, una tradición mexicanísima llena color, aromas y sabores.

Por supuesto, uno de los bocados más deliciosos y representativos en la ofrenda son los dulces tradicionales: de camote, tejocote o calabaza.

Los precios de los dulces son accesibles y se pueden adquirir desde 250 gramos hasta por kilo. | César Rodríguez

Luz Arango Restrepo, en su investigación “el alimento y la muerte en la festividad de Día de Muertos en México”, menciona que en el centro y sur del país, especialmente, las ofrendas a los fieles difuntos consisten en dulces y comida.

Además detalla varias razones por las cuales el dulce, en todas sus formas, es importante en la celebración del Día de Muertos; una de ellas explica que la atracción natural que el ser humano siente por el azúcar se vuelve un componente esencial en la significación de las calacas, ataúdes y esqueletos, contribuyendo, junto con otros elementos formales, a revertir el carácter trágico de la muerte. Es por ello que estos alimentos dan una poderosa afirmación de vida y creatividad.

CUATRO GENERACIONES “ENDULZANDO” LAS OFRENDAS

En Santa Ana Chiautempan, en el interior del mercado municipal Hidalgo (local 202) desde hace 20 años, Alicia Flores junto con su esposo Eligio Peréz, se dedican a la vendimia de los dulces tradicionales para la ofrenda de Día de Muertos.

En Santa Ana Chiautempan, Alicia Flores junto con su esposo Eligio Peréz, se dedican a la vendimia de los dulces tradicionales para la ofrenda de Día de Muertos. | César Rodríguez

Entre ellos podemos encontrar dulce de higo, camote, durazno, tejocote y chacualole de calabaza.

“Mi abuela materna fue quien me inculcó el amor y pasión por la elaboración de estos dulces, se podría decir que ya somos cuatro generaciones las que nos dedicamos a hacerlos, pero solo yo me he dedicado a la venta. También es una forma de rescatar las tradiciones que tenemos”, revela

Antes -continúa relatando- la preparación de los dulces la hacíamos aquí en el mercado, y como son muy aromáticos atraía a los locatarios. Desde hace dos décadas, el sabor de sus dulces “ha conquistado el paladar de vivos y muertos”.

Alicia detalló que las compras de los ingrediente inician en los primeros días de octubre “nosotros vamos a las huertas a comprar el producto; por ejemplo, de Atlixco, traemos los camotes; de San Andrés Calpan los tejocotes y de San Nicolás de los Ranchos, la miel”.

Los días de vendimia fuertes son del 24 de octubre al 2 de noviembre; y lo que les ha dado una gran satisfacción es que sus productos han llegado a varios estados del país como Nayarit, Campeche, Veracruz y la Ciudad de México. También han sido enviados a Guatemala y a varias ciudades de Estados Unidos, “tenemos varios clientes que envían, por paquetería, los dulces a sus familiares que viven del ‘otro lado’”, externó su esposo Eligio.

Los precios

Los precios de los dulces son accesibles y se pueden adquirir desde 250 gramos hasta los kilos que desee el comprador. Por ejemplo, 160.00 pesos cuesta el kilo de dulce de camote y el camote enmielado; en 60.00 pesos el litro de tejocote.

Cada objeto o alimento tiene su razón de ser. César Rodríguez

PREPÁRALO TÚ MISMO

Por si te animas a realizar en casa algunos de estos dulces para sorprender a tus invitados, aquí te dejamos dos recetas ¡manos a la obra!

Dulce de camote

Ingredientes

-1 kg de Camote

-½ kg de Guayaba

-½ taza de leche

-2 cucharadas soperas de miel de abeja

-½ taza de agua

El proceso

Procedimiento

-Lava perfectamente el camote y quita las raíces

-Ponlo a cocer en una cacerola con agua a fuego medio

-Cuando esté en su puto de cocción, deja enfriar y retira la cáscara.

-Una vez limpio, trituralo en la licuadora o de preferencia en un metate hasta lograr un puré.

-En cuanto a la guayaba, lávela y muelela también.

-En una cazuela de barro o cacerola, a fuego bajo, vierte la leche y la miel.

Agrega los ingredientes previamente molidos y mueve a fuego medio.

-Luego de 15 minutos de hervor, mueve constantemente y si es necesario agrega agua hasta conseguir la consistencia deseada. Deja enfriar y disfruta con una deliciosa hojaldra.

El dulce de calabaza es uno de los bocados más deliciosos y representativos en la ofrenda. | César Rodríguez

Chacualole

Ingredientes

-Calabaza

-Panela

Cáscara de naranja

-canela

-clavo o anís para aromatizar

El dulce de camote es uno de los bocados más deliciosos y representativos en la ofrenda. | César Rodríguez

Proceso

Lava la calabaza y córtala en trozos

Colócala en una cazuela u olla, a fuego medio, agrega agua y demás ingredientes.

Sin dejar de mover, asegurate que se vaya cociendo parejo, hasta deshacerse. Cuando el agua empieza a espesar y la cáscara de la calabaza esté suave, es el momento de retirar del fuego.

Se sirve frío y existen varias maneras de saborearlo; con leche, en torta, acompañando el pan de muerto... o solo. ¡Provecho!

