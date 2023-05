¡Más tlaxcalteca que las luciérnagas! Este hombre se tatuó su amor por Nanacamilpa en la pierna

El diseño de los tatuajes suele ser muy variado. Mientras algunos inmortalizan el nombre de un ser querido en la piel, otros eligen imágenes representativas de recuerdos o anhelos.

Salud ¿Puedo donar sangre si tengo tatuajes? Aquí te decimos

Te recomendamos: ➡️El rey del Tatuaje, Alejandro Durán plasma sus dibujos en la piel

Para Jesús Emanuel Márquez, un comerciante originario de Nanacamilpa, lo más importante de un tatuaje es sentirse orgulloso de él y apropiarse de la idea antes de realizarlo. La última marca con tinta en su piel es un claro ejemplo de ello, en vista de que se tatuó su orgullo tlaxcalteca en la pierna derecha.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Su ilustración combina anillos del calendario azteca, el escudo de Tlaxcala y una variedad de hongos propios de la tierra inscrita al inferior: Nanacamilpa.

#pelontattoo #nanacamilpa #tattoo ♬ Mexico Cruise (Interlude) - DJ Zone @pelon.tattoo Tierrita de hongos 🍄 #tlaxacala

Mis tatuajes tienen siempre una parte mía. Como me gusta el diseño gráfico un día se me ocurrió combinar los elementos, me gustó el resultado y, sin pensarlo, agendé con mi tatuador, relató en charla con este Diario.

Virales Heroísmo de Frida se convierte en tatuaje para ayudar a víctimas del sismo

No dejes de leer:➡️Descubren los primeros tatuajes figurativos del mundo en momias de hace 5 mil años

El joven aclaró que la idea de llevar en la piel algo referente a su lugar de origen surgió desde hace años, pues Tlaxcala es “tierra de sus amores”.

Tlaxcala es la cuna de la nación; un lugar del que todos deberíamos sentirnos orgullosos. Además, Nanacamilpa es un pueblo con magia, es un pueblo bueno y me gusta conectar con él y la naturaleza que posee, remató.

Continúa leyendo: ➡️Andrés Acosta, pionero del tatuaje surrealista

Durante 5 horas y media, Cristian Rafael Castro, titular del estudio “Pelón Tattoo”, trabajó sobre la piel de Jesús Emanuel a partir del diseño original y añadió algunos trazos y sombras para mejorarlo.

De esta forma, en 90 centímetros cuadrados de piel descansan ahora como la “piedra de sol”, ¿qué opinas del resultado?