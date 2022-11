Andrés Acosta, pionero del tatuaje surrealista

Uno de los tatuadores más influyentes del mundo, Andrés Acosta, platicó con El Sol de Tlaxcala y expresó que, “siempre estuve expuesto a reconocidos tatuadores, como Jee Sayalero; Nick Baxter; otras influencias que cambiaron el curso de mi carrera fueron Nikko Hurtado; Mike Devries; Rich Pineda; Guy Aitchison y Bob Tyrrel mostrándome un estilo de tatuaje que no sabía que existía, y en ese momento sentí que el realismo y el surrealismo eran en lo que quería invertir toda mi energía y enfoque”.

Sus inicios

De los retos a los que se ha tenido que enfrentar, dijo al principio de mi carrera fue difícil aprender, ya que no había mucha información disponible sobre las bases y técnicas del tatuaje, lo único que pude hacer era observar cómo trabajaban los buenos tatuadores de Estados Unidos, luego mi autoaprendizaje fue repetir y probar a lo largo de años, por eso después de 13 años, empecé a ofrecer educación a tatuadores interesados en crecer

“Siempre trato de crear una pieza única”, afirma el talentoso joven. Cortesía | Andrés Acosta

Sobre el tatuaje más extraño que ha tenido que realizar, manifestó siento que he creado muchos tatuajes extraños, me gusta lo diferente y surreal; pero he tenido unos clientes con ideas interesantes, por ejemplo, en una ocasión me pidieron realizar un feto de unicornio dentro de una gelatina (jell-o) de arcoíris.

Andrés Acosta es un referente internacional del surrealismo en tatuajes. Cortesía | Andrés Acosta

Al preguntarle ¿quién se tatúa más, los hombres o las mujeres y de qué edades? respondió “creo que antes era más común que los hombres se tatuaran, por el estigma social de que las mujeres no debían tatuarse; hoy en día tatuarse es más aceptado, por eso se ha balanceado, y mis clientes se encuentran entre los 25 y 45 años de edad”.

Este es uno de sus trabajos más aclamado en redes sociales. Cortesía | Andrés Acosta

De la sugerencia que le podría hacer a una persona que está pensando en realizarse un tatuaje, comentó “yo recomendaría aprender sobre los diferentes estilos de tatuaje para poder decidir cuál sería el preferido. Luego investigar sobre los tatuadores que se especializan en ese estilo, buscando ejemplos de su trabajo cicatrizado en fotos o videos para ver el producto final. Si el artista de tu preferencia no tiene ejemplos en sus redes, preguntarle directamente para que los comparta contigo antes de hacer la cita.

Y por último confiar y seguir la guía que te brinde el tatuador durante el proceso de principio a fin. De su técnica y proceso creativo, declaró “es difícil explicar mi proceso, pero es muy fluido y sin ataduras”. “Siempre trato de crear una pieza única, diferente a la anterior, uso un programa llamado Photoshop que me ayuda a editar y manipular photos para crear una imagen surrealista y ajustarla en un diseño que sea legible, divertido e intrigante, mis clientes me dan mucha libertad con mis diseños y siguen mis recomendaciones de tamaño y posicionamiento de la pieza y también elaboro un plan de colores siguiendo teorías avanzadas de color para que la pieza tenga armonía y sea interesante al observarla”.

De su incursión en el mundo del tatuaje, contó "toda mi vida fui artista, desde pequeño siempre fue mi sueño, pero nunca pensé que era el tatuaje; intente otras carreras, terminé trabajando como vendedor, ya que mi situación en mi país me obligaba a trabajar en lo que podía". "Cuando me mudé a Estado Unidos a los 25 años, desde que llegué hasta el día de hoy, mi misión ha sido ser el mejor artista, aprendiendo y traspasando lo que pensaba que era imposible". "El mundo del tatuaje salvó mi vida y me dio todo lo que tengo". "Fue amor a primera vista".

Para terminar, habló sobre las dificultades que tuvo que enfrentar con “ACOSTATTOO”. “Al principio fue difícil ya que tuve que aprender a tatuar y a hablar otro idioma, además empezar de cero en un país nuevo fue caótico por un momento, pero siempre me mantuve positivo, trabajando logré crear una carrera que me ha dado todo lo que tengo, y no me veo haciendo otra cosa que no sea tatuar”, concluyó.

CONTACTO

Website: www.acostattoo.com

Instagram: @acostattoo

Tiktok y Twitter: @acostattoo

Facebook: acostattoo

