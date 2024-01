Memoria de papel | Silvia Pinal, primera dama de Tlaxcala

Silvia Pinal nunca lo negó: el amor es su debilidad. Luego de haber estado casada con Enrique Guzmán, la actriz mexicana contrajo matrimonio con el entonces gobernador de Tlaxcala Tulio Hernández Gómez en 1982, unión que la llevó a ocupar el cargo de presidenta del DIF estatal durante cinco años.

En ese periodo, El Sol de Tlaxcala fue testigo de su participación en la política local, pero también dio fe de su labor como promotora cultural en la entidad.

LA HISTORIA

En su libro autobiográfico “Esta soy yo”, Silvia Pinal Hidalgo narra el inicio de su romance con el tlaxcalteca luego de que se conocieran en 1977 y contrajeran matrimonio años después.

Al final me convenció [del matrimonio] con unas palabras muy bonitas que acabaron de enamorarme: ‘Para llevarte a donde quiero, del modo que yo quiero, tienes que estar casada conmigo, tengo que darte tu lugar. No quiero que la gente piense algo que no eres. Para mí tú vales mucho, quiero que todos sepan que me casé contigo y te respeten como la esposa del gobernador

La boda se programó para el 27 de octubre de 1982, sin embargo, un trágico suceso marcó antes el calendario. La noche del 25 de octubre, Viridiana Alatriste, la tercera hija de la actriz, perdió la vida en un accidente automovilístico.

Silvia Pinal reveló a los medios que no quería casarse debido a la reciente muerte de su hija, no obstante, 10 días después se consumó el matrimonio, mismo que duró 13 años.

La primera aparición pública de los recién casados fue en noviembre de ese mismo año, cuando juntos disfrutaron del programa de clausura de la vigésima edición de la Feria de Tlaxcala.

A partir de entonces, el rostro de Silvia comenzó a aparecer constantemente en crónicas de los eventos culturales, políticos y sociales de la entidad.

SU LABOR COMO PRIMERA DAMA

Durante el sexenio de Tulio Hernández, Tlaxcala tuvo cambios significativos que contribuyeron al progreso de los municipios, y Silvia Pinal, en su encomienda al frente del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, también hizo lo propio.

En abril de 1985 entregó los acuerdos del cabildo para descentralizar el DIF en los entonces 44 municipios que conformaban el Estado, bajo el interés de que los programas de asistencia social operaran con responsabilidad de los municipios y de manera cercana a la población.

Con la misma premisa, el Sistema DIF protagonizó buena parte del compromiso social del gobierno en turno. Apoyos a escuelas, a niños y familias vulnerables por parte de la dependencia, fueron los titulares desplegados continuamente por este Diario hasta 1987.

Particularmente, 1985 fue un año crucial para Tlaxcala, pues se convirtió en el refugio de muchas familias que emigraron de la Ciudad de México tras el terremoto del 19 de septiembre, lo que a su vez desencadenó un aumento de población y, por ende, de servicios.

La labor de la primera dama fue aplaudido en diferentes ocasiones por la sociedad tlaxcalteca al recibir con humildad cada una de sus peticiones. El ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, en agradecimiento, inmortalizó el nombre de “Silvia Pinal de Hernández” en su plaza cívica.

A su vez, para honrar la memoria de su hija, la actriz inauguró en Santa Cruz Tlaxcala el parque infantil “Viridiana Alatriste Pinal” en agosto de 1986.

A pesar de que actualmente el área se encuentra abandonada, aún se conserva la placa que atestiguó el homenaje de una madre para con su hija y, a propósito, con la infancia de todo un pueblo.

Este tipo de acciones abrieron paso por su breve pero contundente participación en la política nacional. Al salir del estado, la actriz se unió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los ochentas y comenzó una carrera política en la que tuvo cargos de representación como diputada federal, senadora e integrante de la asamblea del Distrito Federal.

EL COMPROMISO CON EL TEATRO

El talento de Silvia Pinal sobre los escenarios no quedó opacado por su labor política. De hecho, fue un trampolín para escalar en el teatro.

En agosto de 1986 estrenó en el Auditorio del Centro Expositor de Tlaxcala su protagónico en la comedia musical “Mame”, con María Rivas y Gustavo Rojo, el cual los llevó a una exitosa gira nacional. No obstante, la actriz estaba convencida de que el recinto apropiado para esta bella arte no se encontraba en el Centro Expositor, sino que estaba escondido en la avenida Juárez de la capital.

El Sol de Tlaxcala fue testigo de la participación de Silvia Pinal en la política local, pero también dio fe de su labor como promotora cultural en la entidad. Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

De esta manera, Silvia encabezó, junto con el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, el patronato de remodelación del teatro Xicohténcatl en junio de 1983, donde tuvieron lugar significativos cambios estructurales y además se pidió al artista estadounidense John Fulton pintar el famoso plafón de las musas.

Años después del anuncio, finalmente culminaron los trabajos. La placa conmemorativa de reapertura fue develada con una nueva puesta en escena de “Mame”, pero en esta ocasión, la gobernadora Beatriz Paredes fue quien firmó el acta. “Resultó un éxito la reapertura”, anunció El Sol de Tlaxcala en julio de 1989.

Con el final del sexenio de Tulio Hernández, la diva del Cine de Oro también se alejó de la prensa local, más aún cuando el ocaso de su matrimonio se acercaba. En 1995, Pinal se alejó de su “querida Tlaxcala” tras su inminente divorcio con el político.

Hoy, la memoria colectiva la recuerda con nostalgia, a propósito del teatro y la cercanía que tuvo con el pueblo, sin embargo, ese tiempo solo vuelve al sumergirse en las páginas de este Diario.

MEMORIAS

