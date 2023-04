Mira cómo brillan para ti: la NASA muestra cómo se ven las auroras boreales desde el espacio

¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería una aurora boreal desde el espacio? La NASA te ayuda con esa tarea. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la agencia espacial estadounidense compartió un video donde se ve el luminiscente espectáculo de desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

El video comienza con los tonos verdes de la aurora boreal bailando en los cielos de América del Norte. La curvatura de la Tierra es visible donde las auroras en la atmósfera se encuentran con la oscuridad del espacio. A medida que el video continúa, se mueve más hacia el sureste a través de América del Norte, revelando las luces brillantes de las ciudades del medio oeste de los Estados Unidos, narró la agencia.

Absolutely SPECTACULAR aurora today!!! Thankful for the recent solar activity resulting in these wonderful sights! pic.twitter.com/aOD45XSWaX — Bob “Farmer” Hines (@Astro_FarmerBob) August 18, 2022

El astronauta Robert Hines ya había adelantado el trabajo en septiembre del año pasado. En su cuenta de Twitter, el colaborador de la NASA compartió imágenes de la aurora boreal vistas desde la EEI.

Absolutamente espectacular aurora hoy. ¡Agradecido por la reciente actividad solar que ha resultado en estas maravillosas vistas!, escribió Hines junto a las fotografías.

¿Qué son las auroras boreales?

De acuerdo con la NASA, las auroras son espectáculos de luz natural causados por tormentas magnéticas, efecto de la actividad del Sol.

Los efectos de luz se producen cuando el viento solar llega con presión a la magnetosfera y hace a un lado a los electrones con gran velocidad. Las partículas se disparan para obtener oxígeno y nitrógeno, y transfieren su energía a los dos tipos de gases.

Dado que estos elementos no retienen esa energía, sino que la vuelven a perder en forma de pequeños destellos de luz llamados fotones, la luz se empieza a emitir con gran magnitud, dando paso al vistoso fenómeno de la aurora.

Por lo general, las auroras son visibles más cerca de los polos de la Tierra; sin embargo, cuando el Sol libera tormentas solares especialmente poderosas, las auroras se pueden ver más lejos de los polos.

