Se acerca la etapa de “Mercurio retrógrado”, ¿qué es y cómo nos afecta?

Desde una discusión con la familia hasta una enfermedad inesperada, en la tradición popular se culpa al planeta más cercano al sol de las desgracias de la vida, sean cuales sean.

"Mercurio retrógrado", como es llamado, refiere a la etapa del planeta donde parece retroceder en su rumbo a través de nuestro cielo a lo largo de algunas semanas, efecto que ocurre cada cuatro semanas aproximadamente.





Para cerrar el año, el ciclo “retrógrada” del astro iniciará el próximo miércoles 13 de diciembre y se mantendrá alrededor de veintiún días. Según el pronóstico, esta compleja etapa culminará hasta el 1 de enero.

¿Cómo nos afecta “Mercurio retrógrada”?

Visto desde una perspectiva científica, “Mercurio retrógrado” es un cambio aparente en el movimiento de ese planeta, puesto que el cuerpo celeste no empieza a retroceder físicamente en su órbita. Sin embargo, la ilusión se presenta debido a las posiciones relativas del planeta y la Tierra y a cómo se mueven alrededor del Sol, de acuerdo la NASA.

En ese sentido, la comunidad científica no se preocupa por el movimiento más allá de su observación. No obstante, la astrología señala que cualquier circunstancia que comience en esos momentos podrá tener retrasos o no resultar como pensábamos en un principio.

Por lo anterior, se cree que estos días no son buenos para iniciar proyectos ni cambios importantes en la vida profesional o personal. En cambio, es ideal para revisar y reforzar lo ya emprendido con anterioridad.

¿Qué hacer durante “Mercurio retrógrado”?

La experta en bienestar holístico Mayia Alleaume, aconseja:

Tomarse un tiempo para comunicarse, es decir, cuidar las palabras con las que se habla y se escribe.

Tener paciencia con los demás, pues los malentendidos son más comunes durante ese periodo.

Observa los detalles y revisa varias veces tus opciones antes de tomar una decisión.

Purifica tu entorno con una limpieza profunda y procura practicar meditación continuamente.