Siete datos sobre el vía crucis que probablemente no conocías

La tradición de seguir el vía crucis es uno de los momentos más conmovedores de la Semana Santa para quienes siguen la fe católica, sin embargo, no siempre se conoce a fondo su origen y significado.

Con todo y sus variantes, esta costumbre nace con la pasión de Cristo, misma que representó un cambio en la historia de la humanidad y ha llenado de preguntas a más de una persona. A continuación, algunos datos sobre esta práctica.

SIGNIFICADO DE “VÍA CRUCIS”

El viacrucis o vía crucis es una expresión latina que significa "camino de la cruz", es decir, el recorrido de Cristo durante su pasión, desde la fortaleza del rey Pilatos hasta el monte del Calvario, donde tuvo lugar su crucifixión.

PRECEDENTES

El vía crucis tiene su origen en el siglo IV, cuando los cristianos comenzaron a trazar la ruta que siguió Cristo con la intención de dejar un legado de su paso por la Tierra.

A partir del siglo XVII la práctica de visitar cada sitio se difundió y llegó a las más variadas comunidades cristianas de todo el mundo.

Aunque no se tiene documentado cuándo surgieron exactamente las procesiones como las conocemos hoy, se sabe que fueron los franciscanos en España los primeros en establecer el vía crucis, debido a que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de los lugares más preciados de Tierra Santa.

LA VERDADERA DISTANCIA





Con datos topográficos de la Jerusalén antigua, así como las estimaciones de historiadores y arqueólogos, se sugiere que el recorrido de Jesús con la cruz al hombro pudo haber sido de aproximadamente 600 a 800 metros.

Según la creencia, en los años posteriores a aquel conmovedor episodio, fue la Virgen María quien replicó el pasaje como una memoria de su hijo, por ese motivo la procesión del silencio con la advocación de la Virgen Dolorosa es una tradición sumada a la Cuaresma.

DESIGNA A UNA FORMA DE ORACIÓN

El término vía crucis también se emplea para designar una manera de orar durante el Viernes Santo. Entre diferentes rezos, se intercalan 14 meditaciones, que popularmente conocemos como “estaciones”, pues quienes participan de este acto se detienen unos momentos para reflexionar sobre los momentos más representativos del trayecto de Jesús.

ESTÁN EN IGLESIAS Y CAPILLAS DEL MUNDO

Aunque el término se escucha con frecuencia durante la Cuaresma, estas representaciones se encuentran todos los días del año expuestas en las paredes de diferentes templos como capillas e iglesias. Por lo regular, son cuadros o pequeñas esculturas que rodean los recintos.

En la antigüedad, se contemplaba que las representaciones tenían que ser en madera, en forma de cruz, las cuales podían ir acompañadas de cuadros pintados o tallados. Además, debían estar situados a una cierta distancia unos de otros, precisamente para hacer posible el desplazamiento y el recorrido entre las estaciones.

VARIANTES EN TODO EL MUNDO





Los nombres con que se ha conocido esta forma de devoción han variado de una época a otra y de un lugar a otro. Viacrucis fue la palabra aceptada en castellano, así como el genérico de “vía dolorosa”, que rememora el nombre asignado a un espacio reciente en la ciudad de Jerusalén actual.

En Francia se le conoce como Chemin de la Croix, mientras que en Alemania es el Kreuzwegandacht. The way of the Cross es la denominación inglesa.





INDULGENCIAS POR VÍA CRUCIS

El catecismo de la Iglesia católica consiste en la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, la cual se consigue por determinadas condiciones.

El Manual de Indulgencias detalla que se puede obtener indulgencia a través del rezo personal del vía crucis o uniéndose con piedad al recorrido físico.

Para aquellos que no pueden hacerlo físicamente, se indica que pueden adquirir la misma indulgencia si pasan al menos un cuarto de hora, leyendo y meditando sobre la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.