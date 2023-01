¿Tienes billetes rotos, rayados o maltratados? Te decimos cuándo pierden validez y qué puedes hacer con ellos

Todos hemos tenido en nuestras manos un billete incompleto, roto o con rayones. La incertidumbre de no saber qué hacer con él incluso nos obliga a guardarlo y despedirnos del valor monetario del mismo. En ese sentido, el Banco de México explica cómo deberíamos actuar dependiendo del daño del papel, pues no siempre implica que perdiera validez. Así que busca aquellos billetes dañados y evalúa su situación particular:

Billetes desgastados

Los billetes desgastados, despintados o decolorados se consideran “billetes deteriorados” y los bancos deben retirarlos de la circulación para ser sustituidos por billetes en buenas condiciones, así que no te preocupes al darlos o recibirlos.

Billetes con sellos o anotaciones

Se consideran sin valor aquéllos billetes que contienen “palabras, frases o dibujos, en forma manuscrita, impresa, o cualquier otro medio indeleble, que tengan como finalidad divulgar mensajes dirigidos al público, de carácter político, religioso o comercial”, es decir, los billetes con sellos o rayados sólo dejan de tener valor si presentan este tipo de mensajes.

Anotaciones como “aceptado”, “cancelado”, nombres, símbolos o dibujos como bigotes o lentes a las imágenes del billete no afectan su valor.

Billetes alterados

Es un billete que está formado por la unión de dos o más fracciones procedentes de diferentes billetes. Esta pieza ya no tiene valor; por tal motivo, no hay que añadir nada a un billete, excepto cinta transparente para unir o evitar que un rasgado continúe.

Billetes rotos

El solo hecho de que un billete esté roto no afecta su valor y se recomienda que se repare con cinta adherible transparente. Si se repara con cinta no transparente (cinta canela, para aislar, de papel, etc.), se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar.

- Los billetes con pequeñas porciones faltantes que en suma tengan una superficie menor o igual a 6.16 cm (aproximadamente el tamaño de una moneda de diez pesos), se consideran como “Billetes Deteriorados” y conservan su valor. En cambio, si la superficie faltante es mayor, solo se considerará válido si se evalúa en función de su autenticidad con las instancias bancarias.

Billetes quemados

Si el billete está deformado pero completo, tiene valor y se considera como fracción de billete con valor, pero si le falta alguna porción entonces deberá evaluarse. Debido a la fragilidad de los billetes quemados, se recomienda al público no repararlos y llevar los fragmentos de billetes a una sucursal bancaria que brinde el servicio de canje de billetes y monedas.

Qué hacer con los billetes que perdieron validez

Puedes acudir a cualquier sucursal bancaria para hacer uso del servicio gratuito de canje de billetes y monedas.

Del mismo modo, puedes sustituir billetes y/o monedas metálicas no aptos para circular (piezas deterioradas, en proceso de retiro, desmonetizadas y billetes deformados) por su equivalente en piezas aptas para circular.