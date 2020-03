Verdad o mentira: ¿Vladimir Putin soltó leones en las calles para obligar a los rusos quedarse en casa?

Sin duda alguna, las redes sociales han tomado un papel importante en cuanto a la propagación de información ante la contingencia sanitaria que se vive en mayor parte del mundo.

Recientemente, una publicación en la que aseveraba que Rusia había tomado medidas drásticas para evitar que sus habitantes salieran de casa, como soltar leones por sus calles, causó revuelo, siendo una total falsedad.

Russian president Vladimir Putin released 800 lions and tigers across Russia to devour anyone who comes out. Stay home or die hard. GOAT😅😅😅😂😂 pic.twitter.com/9LXz6DLIf9 — Kelvin M. Ashong (@Mawunya_) March 22, 2020

Pues si creíste que por esa razón Rusia se mantiene con números bajos en casos de contagios, en realidad se trata de una “fake news”, de las muchas que circulan en las redes sociales y que solo provocan pánico y confusión entre los usuarios.

RUSSIA: Vladimir Putin has Dropped 800 tigers and Lions all over the Country to push people to stay Home.. Stay Safe Everyone!! pic.twitter.com/vI1NSpe5TR — Nasir Chinioti ناصر چنیوٹی (@_Chinioty) March 22, 2020

Esta “noticia” surgió a partir de la publicación de un comediante paquistaní de nombre Nasir Chinyoti, quien en su post adjuntó capturas de pantalla de un reportaje de un canal de noticias que muestra al presidente ruso Vladimir Putin con aspecto feroz y a un león paseando por calles de una ciudad no identificada, supuestamente en Rusia.

Evidentemente se trató de una broma, no obstante, hay quienes se tomaron en serio la publicación, comentando al respecto: “SALVAJE aunque, 100% efectivo”, escribió un usuario.

“Al menos lo está haciendo por su gente, porque le importa, ¿pero los leones no contraerán el coronavirus?”, se preguntó otro usuario. Mientras otros aplaudieron la supuesta decisión de Putin.

Como esta, circulan otras “medidas” que Putin ha tomado como dar a los rusos dos opciones: quedarse en casa durante dos semanas o ir a la cárcel durante cinco años. Pero no dudamos que esta noticia falsa como la de los leones haya convencido a algunos rusos a quedarse en casa por “si las dudas”.

