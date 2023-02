Virus Zika: los mitos y las formas de cuidarse

El virus del Zika se ha prestado a numerosos mitos que especulan sobre la forma de contagio y recuperación de la enfermedad, lo cual puede ocasionar una toma de acciones desinformadas y, por ende, irresponsables. En ese sentido, te compartimos la información más relevante sobre el virus y cómo puedes cuidarte de él.

En primer lugar, debemos saber que el Zika es un arbovirus, es decir que se transmite por artrópodos, tales como mosquitos y garrapatas.

El caso del Zika es provocado por el mosquito Aedes aegypti.

La consecuencia de su picadura consiste en una enfermedad caracterizada por fiebre leve, sarpullido, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis que ocurre entre 2 a 7 días después de la picadura del mosquito vector.

Aunque en Tlaxcala no se ha confirmado ningún caso de este padecimiento, el territorio nacional tiene registrados 13 mil 3 contagios desde 2015, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

En ese sentido, es necesario mantenerse alerta de los puntos de infección y evitar ser víctima de los portadores.

Cómo cuidarte

El Aedes aegypti prefiere poner sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua (tambores, barriles y llantas, principalmente) dentro y alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo. Los huevos de Aedes aegypti pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año: de hecho, esta es una de las estrategias más importantes que la especie emplea para sobrevivir y propagarse.

Para eliminar los mosquitos, se recomiendan las siguientes acciones: evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre (macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua) para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos; cubrir adecuadamente los tanques y depósitos de agua para mantener alejados a los mosquitos; evitar acumular basura, tirar la basura en bolsas de plástico cerradas.

En caso de vivir cerca de mantos de agua que pudieran albergar mosquitos, se deben instalar mosquiteros en las puertas y ventanas, así como repelentes de insectos durante todo el día, preferentemente aquellos que contienen Icaridina.

Mitos y realidades

No es verdad que el virus sea transmitido por contacto físico, sangre, leche materna, saliva ni otro tipo de fluidos corporales. El Zika solo se transmite por la picadura de Aedes aegypti.

No es verdad que la tiamina (vitamina B1) sirva para repeler el mosquito Aedes Aegypti simplemente porque no existe evidencia que así lo compruebe. De hecho, no se ha demostrado un repelente específico para la especie.

El virus tampoco se puede adquirir al consumir alimentos en tierra caliente o templada a pesar de ser las zonas más propensas a resguardar mosquitos.

No existe un tratamiento para la infección por el virus de Zika ni para las enfermedades a las que se asocia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las personas con síntomas como erupción cutánea, fiebre o dolor articular deben guardar mucho reposo, beber líquidos y tratar los síntomas con antipiréticos o analgésicos. Deben evitarse los antiinflamatorios no esteroideos hasta que no se haya descartado la posibilidad de infección por el virus del dengue, debido al riesgo de hemorragia. Si los síntomas empeoran, los pacientes deben buscar atención y consejo médico.