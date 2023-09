¿Vives con el temor constante de enfermarte? Podrías ser hipocondríaco

En nuestro país, 14 de cada 100 personas sufre los estragos de la hipocondría, un trastorno que se caracteriza por magnificar la existencia de una enfermedad o asumirlas en el cuerpo sin evidencia médica, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Con relación a lo anterior, los expertos en salud mental recomiendan estar al tanto de este trastorno para evitar que se convierta en un problema social generalizado.

¿CÓMO IDENTIFICAR LA HIPOCONDRÍA?

La hipocondría se origina por una preocupación constante sobre el estado de salud: chequeos médicos exagerados, exploración diaria del cuerpo e investigación de temas de enfermedades podrían ser algunas señales de este trastorno.

Frases como “qué pasa si me muero”, “esto no es normal”, “si me enfermo qué va a pasar con mi familia”, entre otras, son recurrentes en los pensamientos y expresiones de personas hipocondríacas.

Con el paso del tiempo, cualquier síntoma físico como colitis, dolor de cabeza u otro malestar, se asume como la presencia de alguna enfermedad que le puede causar la muerte.

Más adelante, quienes padecen el trastorno, interpretan signos o cambios en su cuerpo como un síntoma de gravedad. Además, comienzan a dudar de los diagnósticos de los especialistas o la eficiencia de los medicamentos.

Además de los anteriores síntomas, existen también las personas que no asisten al médico aun cuando creen estar enfermos por el temor a recibir un diagnóstico grave.

Durante este proceso, existen cuatro tipos de pensamientos que le pasan por la mente a una persona que está desarrollando ansiedad por su salud:

Los que sacan conclusiones infundadas

Ejemplo: “Es bien sabido que el dolor de cabeza indica algo grave”.

Los catastróficos

Ejemplo: “Quizá me quede poco tiempo de vida”.

Todo o nada

Ejemplo: “Debo realizarme todos los estudios, si no se me puede escapar algo”.

Los emocionales

Ejemplo: “La intuición no falla. Hay algo malo en mi cuerpo”.

TRATAMIENTO

Como con cualquier otro padecimiento, la hipocondría debe ser diagnosticada por un especialista, pero ya que no es una enfermedad, sino un trastorno, el tratamiento empleado es la psicoeducación, que consiste en informar al paciente todo lo relacionado con su condición y hacerlo partícipes de su propio reconocimiento del bienestar.

La Gaceta Unam recomienda evitar las respuestas instantáneas y alarmantes ante cualquier síntoma en el cuerpo, esperar y observar si realmente existe una enfermedad.

Cabe señalar que el diagnóstico psiquiátrico, en casos extremos, receta fármacos antidepresivos para combatir tanto la rumiación obsesiva como los posibles trastornos depresivos.

Fuente: Gaceta Unam y Secretaría de Salud