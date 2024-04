Incluyen apodos de candidatos en las boletas electorales en NL

Monterrey, Nuevo León.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) confirmó la inclusión de 276 apodos en las boletas electorales solicitados por candidatas y candidatos de los diferentes partidos políticos a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos para las elecciones de 2024.

El organismo autónomo informó que se avalaron 129 apodos para diputaciones locales, y 147 para alcaldías, luego de verificar que éstos cumplen con los requisitos de ley, como: no confundir al electorado; no constituir propaganda electoral; no emplear lenguaje vulgar o peyorativo, ni frases o símbolos religiosos; ni atentan la moral ni las buenas costumbres del sistema legal electoral.

Entre los apodos avalados en sesión extraordinaria para diputaciones locales están: “El Copión”, “Roberto El Oso Medina”, “El Marcianito”, “La Rebelde”, “Sargento Rap”, “Blaneli”, “Boris”, “Puya”, “El Topo”, “Koko”, “El Chaparro”, “Lechuga”, “Konan Big”, “Bronco Ramiro”, Y “El De Los Tamales Salinas”.

Y para presidencias municipales: "El Tío Mau", “Doña Olguita”, “Carmelo”, “Hija de Paras”, “El Padrino”, “Sastre”, “El Teniente”, “El Licenciado”, “El Cuate”, “Freddy”, “Alejos”, “Alito”, “Oly La Borre”, “Sam”, “El Cubano”, Y “Sepu”.

El instituto electoral de Nuevo León, además, ordenó incluir en la boleta el emblema de Vivianne Clariond Domene, candidata independiente a la alcaldía de San Pedro Garza García.

Ordenan impresión de boletas

El IEEPCNL ordenó la impresión de las boletas electorales que se utilizarán el próximo 2 de junio y especificó que las correspondientes a diputaciones locales se imprimirán del 17 al 30 de abril de 2024; mientras que las de ayuntamientos, del 22 de abril al 11 de mayo.

Para este proceso electoral en Nuevo León se imprimirán más de 9 millones de boletas, con una Lista Nominal de 4 millones 488 mil 390 personas, de acuerdo con el corte del Instituto Nacional Electoral (INE) del 27 de marzo de 2024.

Cabe mencionar que en pasadas elecciones los candidatos también participaron con sus respectivos apodos, pues aseguran que son más conocidos por estos que por sus nombres; sin embargo, es la primera vez que se incluirán en las boletas electorales.