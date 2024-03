Rodrigo Cuahutle es el candidato del pueblo rumbo al Senado de la República; se asume como un rostro nuevo en la política

Soy del pueblo y para el pueblo, por eso quiero ser su portavoz en el Senado de la República, sostuvo tajante y seguro Rodrigo Cuahutle Salazar, candidato a un escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Elecciones 2024 Consejo General del ITE no puede modificar método de elección en comunidades nahuas

Previo al inicio de su campaña política, el presidente municipal de San Luis Teolocholco con licencia comentó que se siente cobijado por el mismo pueblo, pues al visitar a cada sector de la sociedad ha recogido problemáticas que le inspiran a abonar desde la trinchera legislativa.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

“Agradezco que la ciudadanía me ha abierto las puertas y me ha dicho que confía en mí porque ya han recibido la visita de quienes los han decepcionado y yo no les prometo cosas que no pueda cumplir… Yo nunca voy a perder el piso, lo primero es lo primero, mi prioridad es ser del pueblo y para el pueblo”, subrayó.

Frente a una jornada de campaña de tres meses, agregó que le ha hablado a la gente siempre con la verdad y le ha ofrecido convertirse en su vínculo, ser el portavoz de sus necesidades y aflicciones.

De hecho, el empresario aseguró que no tener origen político en este tiempo se convierte en una ventaja para él, porque su acercamiento con la ciudadanía es como un integrante más de la sociedad.

Te recomendamos: ➡️Mapa político cambió con nueva distritación

Aunque admitió que compite con políticos de mucho tiempo y de excelente estrategia no le intimida eso, al contrario, dijo que para él es un área de oportunidad, pues aprenderá de ellos y les competirá de igual a igual.

Agregó que es momento de apoyar a personajes que no viven de la política, como es su caso, cuya inquietud le conminó a levantar la voz y convertirse en portavoz del pueblo que no le gusta levantar la mano o la voz. Se siente con la obligación de representarlos y configurarse como un nuevo liderazgo.

- ¿Cómo lo reciben, cuando no está directamente identificado como político?

Más información: ➡️Arranca en Tlaxcala proceso electoral federal 2023-2024

- “La sociedad se siente identificada conmigo porque saben que yo no soy político, no vengo de los nombres o apellidos de abolengo”, sentenció.

- Entonces, ¿es usted el rostro rumbo al Senado?

- “Yo creo que sí, no he sido tan participativo en política, solo he contendido para una presidencia municipal y gané, no puedo sentirme experto, pero tampoco tengo desconocimiento”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

- ¿Se siente en desventaja ante personajes de la política con quienes ahora compite?, se le insistió.

- “No, al contrario, creo que vamos a aprender muchísimo de ellos, pues son unos estrategas profesionales de muchos años en la política, pero siempre vamos a existir gente que ve un área de oportunidad como yo”.

- ¿Qué le motiva llegar al Senado?

Lee más: ➡️[Actualización] Promete Ernesto García Sarmiento un PRI estatal competitivo para elección

- “Principalmente la injusticia, la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de apalancamiento para los empresarios, creo que desde el Senado podemos impulsar iniciativas que desarrollen nuestro país”, agregó.

En la entrevista concedida a este Diario, Cuahutle Salazar agradeció el respaldo del Partido del Trabajo, aunque no se fía del voto duro de aquel instituto político, por eso se ha dedicado a ganar voluntades, en tocar puertas y convencer a la gente.

- ¿Hay alguna zona geográfica donde sienta mayor fortaleza?, se le cuestionó.

Los detalles: ➡️[Actualización] Morena y sus aliados presumen candidatura común en 11 distritos electorales locales

- “Tlaxcala tiene un mundo de oportunidades, tenemos amigos en todo el estado, pero en la zona sur tenernos un buen referente, hay muchos municipios que me conocen, soy su aliado y muchos presidentes municipales de la zona han congeniado con el proyecto que encabezo, entonces yo creo que ahí radica mi fortaleza”, puntualizó.

Espacio Ine Espacio INE / El registro de candidaturas

No traigo la varita mágica para hacer el cambio, pero sí tengo el firme compromiso de tener el carácter, la habilidad y la inteligencia para ser un buen mediador, un buen negociador para traer algo para Tlaxcala, porque al final yo pienso de manera global, estableció.

Finalmente, el aspirante a conformar el próximo Senado indicó que no considera la posibilidad de derrota, pero maduramente también se prepara para no llegar, viendo la situación como un área de oportunidad y seguiría siendo el portavoz de la gente inquieta y con alguna necesidad.