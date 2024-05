[Video] Madaí Pérez asegura que será una aliada de los tlaxcaltecas en el Congreso local

Madaí Pérez Carrillo afirmó que será una aliada de los tlaxcaltecas en el Congreso local y, de concretarse para ella una curul en el Poder Legislativo, asumirá el cargo con total responsabilidad y con el firme compromiso de que respaldará a toda su gente, principalmente del Distrito local 07.

En entrevista, desde las instalaciones de El Sol de Tlaxcala, la candidata de “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala” dijo sentirse no sólo feliz con la campaña electoral que a lo largo de cuatro semanas le permitió acercar sus propuestas a la ciudadanía, sino también agradecida con las personas que reconocieron la labor que, como deportista, hizo para poner en alto el nombre del estado.

“Me siento tranquila, contenta y agradecida con el acercamiento hacia la sociedad que me ha hecho una campaña enriquecedora para poder trabajar desde el Congreso del Estado, porque sé que vamos a llegar y realmente poder establecer lo que vendrá, las iniciativas que beneficien a todos los ciudadanos y principalmente a Tlaxcala capital”, expresó.

Segura al hablar, la maratonista olímpica detalló que en sus recorridos y toque de puertas en búsqueda del voto ciudadano para el próximo domingo 2 de junio la gente de las 11 comunidades y las siete delegaciones de la Capital la trataron de una forma extraordinaria, más que como quizá lo hubiera imaginado.

“A veces crees que lo que has construido durante más de 30 años no es visible y ahora que tuve este contacto directo con la comunidad de verdad que me siento la mujer más afortunada del mundo. El mayor triunfo es el enriquecimiento del conocimiento que me acercó a las necesidades, pero también a la gran calidad humana que hay en el distrito local 07”, mencionó.

Indicó que lo mejor de su vida son los diferentes ciclos que ha tenido: el momento deportivo, ser representante nacional e internacional y la parte humana, social y el conocimiento que son la base de lo que la han formado para poder realizar trabajo de mejor calidad.

En el caso de la política, detalló, son factores que le ayudarán para crear un bienestar en la sociedad tlaxcalteca, para hacer el bien y saber escuchar que, además, son la clave para poder establecer los objetivos que se tengan que trabajar desde el Congreso local.

En lo que fue el final de la campaña electoral, Pérez Carillo resumió que de forma personal se queda con el aprendizaje y el conocimiento de los temas cruciales en la Capital, como la seguridad, salud, educación y deporte, para atenderlos, en la medida de sus posibilidades, desde el Congreso de Tlaxcala en coordinación con el Gobierno del Estado.

“En el cierre me sentí muy contenta y agradecida con todos los que me acompañaron en esta caminata, personas de todos los sectores, empresarios, campesinos, artesanos y la ciudadanía en general. Esa parte de sentir que hemos hecho un buen trabajo y que tengo un gran equipo del que forman parte los ciudadanos de este distrito”, dijo.

ASPIRA A SER LA MÁS VOTADA DE LA ELECCIÓN

La candidata a diputada local sostuvo que está segura de que en los resultados de la jornada comicial del próximo 2 de junio ella será la candidata más votada, debido al respaldo que le dio la gente en el toque de puertas, los comentarios y los mensajes que recibió.

Ahora sé que solamente hay que esperar el tiempo, que los momentos lleguen, y estaremos levantando la mano el 2 de junio, auguró.

Añadió que esa noche, al final del día de la elección, se visualiza en un gran festejo acompañada de toda su estructura y de los ciudadanos que serán parte de su equipo de trabajo, a quienes reiterará que realmente estarán representados en el Congreso local y que ella enarbolará las iniciativas ciudadanas en beneficio del distrito local 07.

Aseveró que una vez en el Poder Legislativo su desempeño será apegado a los mismos principios que como atleta olímpica y de alto rendimiento asumió: disciplina, compromiso, constancia, perseverancia y mucho trabajo.

Madaí Pérez Carillo en entrevista con el Diario de los Tlaxcaltecas. Antonio G. Temoltzin / El Sol de Tlaxcala

“Muchos me preguntan cuál ha sido la diferencia entre ser servidora pública y ser deportista de alto rendimiento, pero realmente la metodología y el sistema es el mismo. Cuando tú amas un proyecto, en este caso para mí es el distrito 07, creas un sistema o una estructura para obtener los mejores resultados, que era exactamente lo que hacíamos cuando era atleta”, detalló.

Aseveró que representar a Tlaxcala y a México como Tetla para ella significaba ir más allá, de ahí que como diputada local será exactamente lo mismo, pues está acostumbrada a trabajar las 24 horas del día y a laborar en fechas especiales para la familia.

“No hay gobierno que trabaje solo, todos venimos trabajando desde arriba… venimos a trabajar en equipo; Morena y los partidos aliados vienen a trabajar en equipo y en unión, con el único beneficio de que la población, no solamente de un distrito, sino de todo un país, tenga un mejor bienestar social”, agregó.

AGRADECE ACOMPAÑAMIENTO Y RESPALDO DE ESTE DIARIO

Durante la entrevista, la abanderada de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Tlaxcala, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, agradeció el acompañamiento y respaldo que ha recibido de El Sol de Tlaxcala como deportista, pero también como servidora.

Tras recordar que hace más de 30 años cruzó por primera vez la puerta de “el Diario de los Tlaxcaltecas”, Madaí Pérez Carrillo recordó que desde los 12 años el Diario impulsó su carrera y que desde entonces todas las notas periodísticas le ayudaron a construir lazos con la población del estado y del país.

“Ahora te das cuenta que no sólo es Madaí, que esto va más allá, que la Madaí que está ahorita es gracias a muchos sectores y a muchas instituciones que me han albergado como lo es El Sol de Tlaxcala”, destacó.

Subrayó que desde niña entendió que la labor periodística lograba que las personas voltearan a verla y que eso la motivó para ir por más y prepararse para ser mejor todos los días, sin importar el número de obstáculos que la vida le pusiera.

“Me siento afortunada de estar nuevamente aquí, pero ahora con otro rol y me vuelven a impulsar de la misma manera; me siento cobijada para decir vamos juntos, es un gran Medio que me hace sentir en casa y que me ha permitido crecer”, ratificó.

"Salgamos todos a votar, a ejercer nuestro derecho al voto, que es muy importante para seguir con esta democracia”

Madaí Pérez Carrillo, candidata a diputada