AMLO refrenda con John Kerry compromiso para generar energías limpias

El presidente Andrés Manuel López subrayó que tras reunirse el 21 de marzo con John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos EU para el Clima, se refrendó el compromiso de México con los estadounidenses para que en 2024 se produzca el 35% la energía con “procesos renovables”.

El mandatario mexicano resaltó este lunes en su conferencia mañanera que para este propósito se habló con Kerry del Plan Sonora, cuyo objetivo es impulsar energías limpias, producir baterías de litio e invertir 5 mil millones de dólares para construir 3 plantas más de energía solar.

“Sí hablamos del Plan Sonora y todo lo que tiene que ver con energías limpias, renovables y hacer otras plantas mas como la de Peñasco, mínimo tres plantan mas, es una inversión aproximada de 5 mil millones de dólares, de eso hablamos con el señor Kerry para estas plantas de generación de energía solar”, subrayó el presidente.

En este sentido, López Obrador precisó que los estadounidenses brindarán su ayuda para que las tasas de interés por este financiamiento “sean las más bajas".

El tabasqueño explicó que con el Plan Sonora se planea construir más de 200 kilómetros de vías de transmisión de las plantas solares hacia Tijuana.

También, resaltó el presidente que el objetivo de los proyectos del Plan Sonora es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que no aumenten los precios de la luz.

El mandatario federal sostuvo que todavía en su gobierno podrá dar el banderazo de salida de los trabajos para renovar las 3 plantas solares de la CFE.

"Sí me va tocar iniciarlas porque son cuatro contando la de Peñasco que está en su primera etapa, son tres más", resaltó.

Indicó que la renovación de las plantas solares la está haciendo la CFE, "porque necesitan respaldo, una planta termoeléctrica que respalde para cuando no haya sol y que no deje de producir energía y que no se deje de producir energía en la red".

Finalmente, abundó que también se contemplan más de 200 kilómetros de red de transmisión hacia Tijuana.

"Eso está en el programa, no me va corresponder a mi terminar, a lo mejor una primera etapa, pero sí me gustaría iniciarla, eso de puede terminar pronto en 2025", concluyó.