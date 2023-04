Elon Musk paga Twitter Blue a estos famosos para que conserven la marca de verificación

El magnate Elon Musk, dueño de Twitter, confirmó este jueves que está pagando la marca de verificación azul de la red social de algunos famosos, después de que la empresa haya retirado la etiqueta de la mayoría de las cuentas que no están suscritas al servicio Twitter Blue.

"Solo Shatner, LeBron y King", respondió Musk a un mensaje en la red social sobre la confesión del empresario de que paga personalmente la suscripción de las cuentas de estas tres personalidades: el actor William Shatner, el jugador de baloncesto LeBron James y el autor Stephen King.

Tanto James como King habían anunciado con anterioridad que no pagarían el servicio de suscripción de Twitter, que cuesta ocho dólares al mes. King, de hecho, publicó hoy un mensaje en la red social en el que aseguraba no saber por qué le seguía apareciendo el famoso "tick" azul, ya que él no se ha suscrito a Twitter Blue.

I’m paying for a few personally — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Los usuarios de Twitter Blue pueden editar sus "tuits", publicar contenido de hasta 10.000 caracteres y conseguir que el algoritmo de la plataforma impulse sus publicaciones.

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023 Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

Sin embargo, solo el 0,2 % de los usuarios de la red pagan por Twitter Blue: en marzo, Twitter Blue tuvo alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web, un 138 % más que el mes anterior, según Similarweb.

Esta cantidad de abonos no produce ingresos suficientes como para compensar el dinero que la empresa perdió cuando diversas compañías dejaron de insertar publicidad en Twitter con la llegada del director ejecutivo de Tesla y XSpace.