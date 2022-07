Les prestan y luego los extorsionan: identifican 94 apps de préstamos fraudulentas

Obtener un préstamo exprés en internet puede convertirse en una pesadilla. Hay reportes de aplicaciones que extorsionan a los usuarios al contar con información sensible que obtienen de sus teléfonos, a los que no paran de hacer llamadas amenazantes o incluso llegan a editar fotografías de sus clientes con imágenes pornográficas.

Estas apps se aprovechan de la urgencia. Una solicitud de estas en la banca tradicional puede tardar días en ser atendida o rechazada, mientras que las Fintech podrían no cumplir con el monto deseado.

Tecnología Ciberestafas: ¿qué son y por qué caemos en la trampa?

La organización Rest of World detectó 94 apps de préstamos exprés disponibles en México e identificadas por unidades de la Policía Cibernética como eventualmente fraudulentas. Algunas como SolPeso, Rápikrédito y Super Peso, señaló la organización, utilizan la intimidación como método de cobranza.

En redes sociales como Facebook existen grupos de quejas y denuncias donde comentan que estas plataformas acosan a sus usuarios desde las 4:00 o 5:00 de la mañana hasta pasada la media noche, o los inundan con mensajes donde, entre otras amenazas, advierten que compartirán su deuda con todos sus contactos.

Las apps suelen hackear los teléfonos de sus clientes para acceder a información privada como fotos o lista de contactos, y con ello iniciar el hostigamiento.

Fernanda (nombre falso de una víctima que quiso guardar anonimato) contó a El Sol de México que un día recibió un mensaje con un link proveniente de una de estas compañías, lo abrió y ahí comenzó su pesadilla.

“Con eso tuve para que me empezaran a mandar mensajes de distintos lados que pagara y si no mandarían mensajes a mis contactos. Al principio no hice caso y lo dejé pasar como una semana, pero después comenzaron a mandar mensajes con fotos mías y mis contactos empezaron a preguntarme si era cierto que debía tanto, decidí entonces responder a la compañía para que me explicaran y lo que recibí fue amenazas de que iban a embargar mi casa y mi cuenta de nómina”, narró la víctima.

El hostigamiento puede ir más allá. La investigación de Rest of World, revela que estas plataformas llegan a utilizar fotos de los rostros de las víctimas para editarlas sobre imágenes pornográficas.

Estas plataformas comúnmente acceden a la información de los usuarios a través de links que les mandan por mensaje o correo donde les piden bajar aplicaciones para lo cual deben aceptar todos los permisos, incluido el acceso a información, explicó a este diario Jesús Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El funcionario refirió que en la mayoría de los casos los usuarios están desprotegidos ante este tipo de fraudes, ya que se trata de criminales que no tienen una empresa establecida o regulada, lo que hace imposible que el regulador o la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puedan actuar: “Es como un carterista que te roba en la calle”.

Estos reportes de extorsión crecieron casi cinco veces al pasar de 161 al mes en 2021 a 892 en la primera mitad de este año, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

El organismo detectó, solo en el primer semestre, cinco mil 452 casos de montadeudas, como se le conoce a este esquema de fraude y extorsión en el que los criminales ofrecen créditos con tasas muy altas y cuando la deuda se vuelve impagable ofrecen otro crédito para cumplir con los compromisos.

La Ciudad de México, el Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Puebla,son las entidades donde más se presentan este tipo de denuncias.

“La estafa parte de la oferta de un préstamo fácil e inmediato, prácticamente sin requisitos, a través de aplicaciones para dispositivos móviles; los intereses incrementan sin previo aviso hasta volverse impagables y ahí empiezan las amenazas para extorsionar al deudor”, explicó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo.

Para el cobro, añadió, los delincuentes solicitan desde la app acceso al teléfono de la víctima y así obtienen información para amenazarla con exhibirla con sus contactos, difundir material íntimo o lastimarla a ella y a sus familiares.

En redes sociales, los usuarios se quejan de que estas aplicaciones cambian constantemente de número para evitar bloqueos y seguir acosando a sus víctimas, incluso señalan que han recibido mensajes o llamadas de teléfonos con claves lada de otros países, como Colombia.

Chávez Ugalde recomendó que antes de solicitar un préstamo a través de una plataforma hay que revisar si está constituida o regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya que es la única manera en la que la autoridad puede proteger al usuario contra abusos.

Si la persona ya fue víctima de este fraude, dijo, hay que levantar la denuncia ante las autoridades.

Fernanda presentó la denuncia en la fiscalía y en la Policía Cibernética. Lo que obtuvo fue la recomendación de reestablecer su celular y cambiar de número para evitar las llamadas y mensajes.