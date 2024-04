Arranca Vicente Morales campaña en rancherías de Ixtacuixtla rumbo a la reelección

Vicente Morales Pérez, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a diputado local por el Distrito VI inició campaña en San Juan Nepopualco, una de las 23 comunidades del municipio de Ixtacuixtla. Ahí, se reunió con amas de casa, alumnos, productores del campo y trabajadores de la construcción.

Elecciones 2024 Sube a 16 el número de diputados que solicitaron licencia al cargo para participar en el proceso electoral

Acompañado de brigadistas (mujeres y hombres) afirmó que regresa al pueblo por tercera ocasión para que conozcan sus ideas, constaten los hechos y valoren y, el dos de junio, voten por Claudia Sheinbaum Pardo, para presidenta de la República y por los candidatos de Morena.

Al visitar casa por casa escuchó los señalamientos de los productores quienes denunciaron que enfrentan sequía y no tienen dinero para sembrar para el ciclo agrícola que ya comenzó.

Vicente Morales Pérez inicia campaña en San Juan Nepopualco. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

Les dijo que está consciente de los problemas que viven los hombres del campo, por lo que ofreció que de recibir el apoyo en las urnas, promoverá leyes que beneficien a quienes producen los alimentos.

“Cuando mi padre Miguel Morales García vivía, siempre me pidió que como representante del pueblo, lo hiciera con acciones y sin mentiras, para que cuando él los saludara, no hicieran malos comentarios, eso siempre lo he cumplido”, expresó a José Herrera Lezama, vecino de esa comunidad.

Vicente Morales entrega juguetes a alumnos de una primaria en Nepopualco. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

-Candidato ¿qué le pide la gente en el toque de puertas?

-”Que regresemos, no olvidar sus necesidades como agua potable y que los recibamos en el Congreso local”.

Expuso que otro sector de la población solicita medicamentos porque el dinero que reciben de los programas sociales no les alcanza para curar sus enfermedades.

El candidato de Morena recoge solicitudes de la población. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

El toque de puertas registró los datos de cada solicitante a fin de dar atención a sus problemas, tal y como ha pasado en otras ocasiones donde ha solicitado el apoyo del electorado.

El originario de Hueyotlipan aclaró que si bien su trabajo es legislar para que más recursos sean destinados a obras de infraestructura básica, los diputados también hacemos gestión y apoyamos de acuerdo a las posibilidades.

Municipios Alabarderos honran a integrantes fallecidos en panteones de Chiautempan

Resaltó que la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, ha invertido más de 170 millones de pesos en el último año para abatir el rezago social.

En Nepopualco el candidato recorrió la población casa por casa, obsequió juguetes a infantes en una institución educativa con motivo del Día del Niño.

En su preocupación por un ambiente mejor, simbólicamente sembró un árbol y ofreció respaldar a quienes producen alimentos pues se enfrentan al cambio climático.

Destacó que decidió iniciar su campaña de las comunidades rurales hasta la colonias, barrios, comunidades y cabeceras municipales que integran el Distrito VI.