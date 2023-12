Mototaxistas de Papalotla urgen a diputados locales a regular su servicio de transporte

Mototaxistas de Papalotla urgieron a los diputados locales a reformar la Ley de Movilidad para que puedan desarrollar su trabajo de forma legal, pues la mayoría de conductores dependen de esa actividad para mantener a su familia.

Municipios Quieren mototaxistas participar en creación de leyes de movilidad

Más detalles: ➡️Dispares, las cuotas de los mototaxistas; no hay ley que regule los cobros

A través de un escrito enviado a los legisladores locales, los representantes de la Unión de Mototaxis de Papalotla José Marco Antonio Berruecos Lara e Ismael Eliosa Lara, aseveraron que su actividad inició por la falta de oportunidades de trabajo.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Detallaron que desde hace más de 10 años se dedican a transportar a las personas en motocicletas debidamente acondicionadas dentro del municipio sureño, con lo cual también solventan la imperiosa necesidad de las personas por transportarse de un punto a otro.

Aseveraron que siempre han utilizado vías de comunicación secundaria y terciarias, entonces, su actividad no se contrapone, entorpece y perjudica las vías de comunicación primarias, tampoco han entrado en conflicto con quienes tienen concesiones de servicio público como: microbuses, combis, taxis, entre otros, lo cual es demostrado en los convenios celebrados.

Municipios Circulan mototaxis en 13 municipios de Tlaxcala

Lee más: ➡️Consideran usuarios que los mototaxis son un "mal necesario"

Las acciones sirven para sostener a nuestras familias, mandar a nuestros hijos a la escuela y pagar la renta de nuestras viviendas, porque cada chofer de mototaxi es un jefe de familia y prestando el servicio se logra la sobrevivencia de toda una familia, pues ese es nuestro único ingreso, puntualizaron.

Los firmantes consideraron imperiosa la necesidad de contar con el apoyo de los diputados y de todas las autoridades que acudieron a ellos para reunir votos necesarios y acceder al cargo de elección popular, pues en su momento se comprometieron a apoyar y estar del lado de la gente para resolver sus necesidades.

Municipios Relevan al director de la policía de Papalotla

Continúa leyendo: ➡️No permitirán más operativos en Nopalucan; advierten mototaxistas

Este es el tiempo de corresponder a la confianza ciudadana depositada en los candidatos, ahora autoridades y representantes del pueblo, quienes deben actuar con congruencia y no caer en la mentira y la tradición, para ser dignos integrantes de un gobierno que enarbola los principios de no mentir y no traicionar al pueblo, sentenciaron.

Por todo ello, insistieron en la necesidad de ser tomados en cuenta para la modificación de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Tlaxcala y les convoquen a las sesiones, reuniones o foros que realicen previos a la discusión y en su caso aprobación del marco normativo.

Además, pidieron que todos los estudios realizados en campo, ordenados o solicitados por el Congreso del estado, con relación a esa Ley se les cite para estar presentes y participar en la realización de dichos estudios.