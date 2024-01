En fotomultas no habrá cabida a la corrupción, sostiene secretario de Seguridad Ciudadana

A partir del primer día de febrero Tlaxcala pondrá en marcha un sistema de fotomultas cuyo objetivo central es que los automovilistas cumplan con el reglamento de tránsito vigente y respeten los límites de velocidad, además de inhibir actos de corrupción, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo.

Local Inician foros para la integración de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el Estado

En una primera etapa, las fotoinfraciones operarán en dos tramos carreteros: la autopista Tlaxcala-Puebla y el bulevar Apizaco-Amaxac, también nombrado como Rodolfo Rodríguez “El Pana”, cuyos límites de velocidad son 110 y 80 kilómetros por hora, respectivamente.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

No respetar esas restricciones tendrá sanción económica para automovilistas de servicio público o privado, motocicletas y camiones de carga.

Los radares ya fueron colocados en las dos citadas vías, cuyo sistema está en fase de prueba y socialización entre los automovilistas y será a partir del primer día de febrero cuando el Gobierno del Estado, a través de las secretarias de Movilidad y Trasporte (SMyT), Seguridad Ciudadana y Finanzas, aplique sanciones económicas a quienes no observen los límites establecidos.

En el bulevar Amaxac-Apizaco, aún no existen señalamientos que indiquen que próximamente se pondrán en marcha las fotomultas. César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

“La implementación del programa tiene la intención de fomentar la cultura vial, hacer conciencia entre los que conducen que deben respetar los señalamientos de las carreteras, principalmente el de la velocidad, para disminuir el riesgo de los accidentes”, expresó el titular de la SSC. De la misma forma, se convierte en una estrategia para combatir y erradicar la corrupción, pues no será posible que las personas ofrezcan dinero a cambio de no ser sancionados o caer en las famosas “mordidas” por parte de elementos policiacos, de lo contrario, los oficiales que incurran en esa práctica serán remitidos ante las autoridades para iniciar un proceso legal en su contra.

No dejes de leer: ➡️ En febrero iniciará la aplicación de fotomultas en Tlaxcala

COSTOS Y SITIOS PAPAR PAGAR

La infracción por no respetar los límites de velocidad captada por la cámara tendrá un costo de mil 302.84 pesos, que se refiere a una sanción de 12 Unidades de Medida y Actualización, señalado en el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes para el Estado de Tlaxcala.

La boleta de infracción señalará la tecnología utilizada y el lugar donde ocurrió la falta, y una vez que el automovilista la tenga en su poder, podrá hacer el pago de la multa en las oficinas recaudadoras ubicadas en las delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transportes: Capital, Apizaco, Santa Ana Chiautempan, Huamantla, Calpulalpan, Tlaxco y Zacatelco, o bien ahí mismo en una unidad de cobro móvil.

Te puede interesar: ➡️ Estas son las carreteras donde habrá fotomultas en Tlaxcala a partir de febrero

VÍAS DONDE INSTALARON LOS RADARES DE VELOCIDAD

La SMyT colocó cuatro radares y sus respectivas cámaras en la autopista Puebla-Tlaxcala, cuya longitud es de aproximadamente 16 kilómetros y que va del Libramiento Tlaxcala, a la altura de Zacatelco, donde la velocidad máxima para transitar es de 110 kilómetros por hora.

La otra carretera es el bulevar Apizaco-Amaxac donde la autoridad colocó dos dispositivos a lo largo de 3.12 kilómetros, específicamente en el tramo que va de Amaxac a Santa Anita Huiloac, Apizaco, a la altura de Ciudad de Judicial. En esa vialidad la velocidad para circular es de 80 kilómetros por hora.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En una segunda etapa, la dependencia estatal busca firmar convenios con el Gobierno de México para ampliar el sistema de fotomultas en las carreteras federales que cruzan por el estado.

EL PROCESO DE LAS FOTOMULTAS

Las fotomultas serán para todos los automovilistas que excedan los límites de velocidad en las dos vialidades sin importar su lugar de residencia.

Más detalles: ➡️ Poblanos emplacan en Tlaxcala para no pagar multas en su estado

Los radares instalados en ambas vialidades detectarán a los autos que pasen con exceso de velocidad, de forma automática la cámara tomará imagen del auto y de la placa vehicular para localizar al conductor infractor, y esa información será enviada a un sistema que operará la SMyT para generar y entregar la boleta de tres formas diferentes.

La más inmediata será a través de la unidad móvil que las autoridades ubicarán aproximadamente 20 metros adelante del radar de velocidad. En ese sitio será entregado el documento que respaldada la fotomulta a la persona infractora.

En caso de que no esté cerca la unidad móvil o por algún motivo el conductor no la obtenga de forma física, le será remitida vía correo al domicilio certificado, que es el proporcionado al momento de dar de alta el vehículo, sin importar la entidad donde resida y que no sea el propietario en turno, de ahí que será trascendental que todos los poseedores de algún automóvil tengan sus documentos en regla.

Lee más: ➡️ Puebla aplicará fotomultas a vehículos emplacados en otros estados

Una tercera opción que garantizará el pago será el registro de la fotomulta en un sistema de alcance nacional, donde las autoridades de Tlaxcala concentrarán todas las infracciones registradas que no hayan sido entregadas por los medios anteriormente señalados.

600 conductores, aproximadamente, fueron detectados del uno al 16 de enero por elementos de la SSC por transitar con exceso de velocidad en la autopista Tlaxcala-Puebla y en el bulevar Apizaco-Amaxac.

La implementación de las fotomultas está establecida en las reformas al Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala en materia de transporte público y privado, que entraron en vigor el pasado 16 de diciembre.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En su puesta en marcha, autoridades determinaron que si las personas sancionadas pagan en un lapso de 20 días posteriores podrán acceder a un descuento del 50 % de la multa.

*Con información de Diana Zempoalteca