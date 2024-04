Se pronuncian diputados locales por garantizar seguridad en las elecciones

Con el desarrollo del proceso electoral 2023-2024, los diputados José Gilberto Temoltzin Martínez y Juan Manuel Cambrón Soria se pronunciaron para que el Estado garantice la seguridad durante este periodo, el cual movilizará a una gran cantidad de gente, de ahí que exhortaron a las dependencias de seguridad a prevenir hechos delictivos como los sucedidos en otros estados en contra de candidatos.

Local Erogó Congreso del Estado más de 9 millones de pesos para exbasificados, reveló Vicente Morales

Lee más:➡️Congreso, modelo de contrapeso: diputados

En su momento, Temoltzin Martínez enfatizó que de frente al proceso electoral el Estado debe prestar mayor atención, pues debe salvaguardar no solo la integridad de la ciudadanía, sino la integridad de las y los candidatos, pues no se puede avanzar en la vida democrática si durante el proceso los grupos delictivos infieren en esa transición. Refirió que en estados vecinos ha sido más evidente la situación que ocurre en este proceso electoral; empero, el hecho de que en el estado no hayan ocurrido hechos como los suscitados en Guanajuato, no significa que Tlaxcala pueda estar exento.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Por su parte, Cambrón Soria respaldó el llamado de su homólogo, al tiempo que recordó que él propuso un incremento de mil millones de pesos para el rubro de seguridad cuando estuvo en discusión la aprobación del paquete económico de este año, con lo cual podría el Estado afrontar esta problemática.