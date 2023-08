Aitana se lanza a la conquista de México con presentación en el Auditorio

A cinco años de su debut como cantante, Aitana conquistará uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México. La artista de 23 años llegará al Auditorio Nacional en un concierto de su gira Alpha Tour, con el que también ha pisado distintos escenarios de Latinoamérica.

“Me han hablado tanto todos los artistas del Auditorio Nacional que ya se me quedó en la mente, uno dice ‘yo también quiero experimentarlo’, la sensación del público, el recinto. Yo creo que el lugar tiene una energía y unas vibraciones distintas”, comentó.

En esta fecha y en todo el Alpha Tour, Aitana presentará su disco homónimo, la tercera placa musical de su trayectoria, que inició con Spoiler del 2019, y 11 Razones del 2020. En su nueva producción, de la que ya ha estrenado los temas Los Ángeles, Mi amor y Las Babys, la cantante originaria de Barcelona explorará el sonido de la música electrónica de la década de los 90, además de mostrar un lado transgresor y de nuevos valores, por ejemplo, el del empoderamiento de la mujer.

“Alpha es como ser tú mismo en todo momento, sea lo que sea que te sientas que eres. Alpha tiene mucha verdad, habla de cómo te sientes, contarlo tal cual. Hay algunas canciones que son contradictorias, dicen diferentes cosas, porque así es la vida. Hay momentos en los que te sientes de una manera y algunos momentos de otra”, explicó.

“En enero me fui casi dos meses, entre Los Ángeles y Miami, y estuve encerrada en un estudio. Estuve tan inspirada que compuse todo el disco allí. En Alpha quise plasmar sobre todo el empoderamiento de la mujer y su sensualidad. Las canciones más sensuales que yo tengo (en el disco) son Los Ángeles y Mi amor”, agregó.

De estos dos temas, ambos estrenados hace unos meses, la intérprete explica que ha recibido algunos comentarios desfavorables, sin embargo, no comparte la percepción de la gente. “Hay muchos comentarios de gente diciendo ‘esto ya es demasiado, obsceno, pero no estoy diciendo nada que no haya hecho todo el mundo, no es nada fuerte. También habla de amor, de desamor, más light, porque también soy así. Es la vida y son etapas”, comentó.

Con dos placas musicales en su trayectoria y una más por estrenarse, Aitana recuerda con sencillez cómo dio sus primeros pasos, en el reality Operación Triunfo, rumbo a convertirse en la artista que es en la actualidad, siendo mundialmente conocida por temas como “Mon amour”, “Presiento” y “Vas a quedarte”.

“Siempre he sido de soñar mucho, pero no demasiado ambiciosa. Sí con mis sueños, pero no en plan de lo más grande. Con lo pequeño también me conformo porque también es bonito ir siguiendo esa línea y esos pasos. De Operación Triunfo tengo un muy buen recuerdo, no lo volvería a repetir, creo que son experiencias que se viven sólo una vez en la vida, pero agradezco mucho esa exposición que me dio”, dijo.

Aitana también precisó que el público de México es el más cálido que se ha encontrado, incluyendo el de España, “son muy generosos y entregados”. Asimismo, reiteró la emoción que le genera el Coloso de Reforma, al que llegará el 24 de noviembre “es muy fuerte, estoy consciente de lo difícil que es tener una fecha aquí. Para mí es realmente especial”, concluyó.