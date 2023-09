Benito Castro planeaba hacer un programa con La Güereja

Al mencionar el nombre de Benito Castro, amigos, familiares y colegas siempre se remontarán a esa gran sonrisa que se dibujaba en su rostro cada que llegaba a un lugar. Su manera tan cómica de expresarse, así como el positivismo que tenía ante la vida.

Él disfrutaba siempre sus días riendo y divirtiéndose lo más que podía, al menos así coincidieron los más allegados a su vida, minutos después de enterarse de su sensible fallecimiento este lunes, como consecuencia de una caída.

“Mi tío Benito era simpatiquísimo, siempre cotorreaba desde que éramos chicos, era como nuestro tío preferido, era el que más se identificaba con todos los chamacos, por su carácter, por su comedia, por ser como era, todos lo queríamos muchísimo”, afirmó entre lágrimas Denise Castro, hija de Arturo Castro y sobrina del comediante.

“Lo siento mucho, igual que cuando falleció su papá (Arturo) ‘El bigotón’ Castro, yo estaba chica, pero me dolió muchísimo, me dolió mucho su papá y me duele mucho mi tío y ojalá Dios ya lo tenga en su gloria”, expresó Denise a El Sol de México.

La mañana de este 11 de septiembre, alrededor de las 7:00 horas y estando en su casa, Benito Castro resbaló de las escaleras, lo que le causó una fractura en la cabeza y en cinco costillas, una de estas perforó un pulmón. El comediante falleció horas después mientras recibía atención médica en un hospital de la colonia Roma.

Arturo Castro Hernández, conocido como Benito Castro, nació un 5 de junio de 1946, en la Ciudad de México. Fue hijo de Rosaura Hernández y Arturo “El bigotón” Castro, quien fue actor de la época de oro del cine mexicano.

En un inicio, su interés por la música lo llevó a aprender a tocar guitarra y componer canciones, lo que le dio la oportunidad de integrarse a la agrupación de sus primos los Hermanos Castro. En 1964 empezó como alternante tras la ausencia de Gualberto Castro; sin embargo, con la salida de Javier, Benito se convirtió en miembro oficial desempeñándose como segunda y tercera voz, guitarrista y animador.

“Él era como el invitado de esta agrupación de los Hermanos Castro, se unió, tuvieron apariciones, él todavía en los inicios, no aparecía de fijo, pero poco a poco se fue integrando a la agrupación.

“Los hermanos Castro tuvieron una gran repercusión en televisión y luego ya a nivel internacional tuvieron salidas por todos lados, giras, pero Benito siempre lo que hizo fue no dedicarse por completo al proyecto de los hermanos Castro porque finalmente sabía que ellos estaban armados de otra manera, él era como invitado a veces”, comentó el crítico de televisión Roberto Rondero.

Fue en 1975 cuando Benito creó un dueto con el cantante y compositor chileno Kiko Campos. Las canciones que más destacaron de ambos fueron “¿Para qué?”, “Amor primero” y “Tu mejor amigo”.

Tiempo después formó parte del grupo Arturo Castro y sus Castros 74, integrado por Arturo Castro, Benito, Kiko Campos, Enrique Muñiz, Diana Rey y Lisa Ferrer.

En la pantalla grande destacó en cintas como El misterio de los hongos alucinantes (1968) y La criada maravilla (1979).

“Era un tipo muy completo porque no solamente era un comediante, él cantaba perfectamente bien, hizo muchas presentaciones con los Hermanos Castro, tenía una habilidad tremenda para improvisar, un gran maestro. Lo vimos actuando con La Güereja miles de veces, haciendo pareja con Paco Stanley, un tipo lleno de anécdotas. Yo me quedo con esa parte, un gran maestro en todos los sentidos”, expresó el comediante Teo González en entrevista.

Pero fue en 1978 cuando su rostro se popularizó gracias a las participaciones y amistad que mantuvo con el presentador de televisión Paco Stanley en programas como La Carabina de Ambrosio, con su personaje de Kin Kin y Pácatelas (1995). De hecho, entre sus últimas intervenciones televisivas destacan El Show: Crónica de un asesinato, documental sobre la muerte de Paco Stanley en 1999, bajo la dirección de Diego Enrique Osorno.

En uno de los capítulos se revela que supuestamente Stanley y Castro conocieron al famoso narcotraficante mexicano Amado Carrillo, también conocido como El Señor de los Cielos.

“Es un shock, fue un hombre que toda la vida fue íntegro y tuvo como escudo ser amigo de los amigos, hermano, un profesional que se quitaba la camisa para ayudar a todos, siempre tenía un buen humor, un gran anecdotario.

“Uno más que se me va. Benito era un amigo de muchos años, compañero de muchas cosas que hicimos juntos, sobre todo el Tenorio (cómico) que lo hicimos varias veces. Me duele mucho esta situación tan sorpresiva, lo vi perfectamente, lo vi sano, el único que bailaba en la obra y se movía. Lo siento en el alma”, expresó su compañero y amigo Carlos Bonavides en entrevista, con él participó en ¿Por qué será que las queremos tanto?, una de sus últimas actuaciones en teatro.

Otro de los proyectos televisivos que mantuvo la atención de muchos fue en las colaboraciones que realizó con la actriz María Elena Saldaña en programas como La Güereja y algo más (1998) y Güereja de mi vida (2002), donde interpretó a el “Papiringo”.

A través de sus redes sociales, la actriz externó un breve mensaje: “Benito, yo no lo acompaño aún, pero le agradezco con el alma el que haya caminado a mi lado”.

Entre sus planes del próximo año estaba el reencuentro con María Elena Saldaña.

“Estaba entusiasmado, ya tenía los libretos para trabajar con María Elena Saldaña, ya tenían el proyecto muy avanzado, estaba entusiasmado de regresar con ese programa, seguir con la obra de teatro, una gira por la República. Es un hombre de un compañerismo inolvidable”, agregó Bonavides.

También fue parte de los programas: Nosotros los Guapos, Albertano contra los mostros, Como dice el dicho y Mujer casos de la vida real.

Este fin de semana presentó en Los Ángeles, California la obra de teatro ¿Por qué será que las queremos tanto?, del director Rafael Perrín, acompañado del elenco conformado por Carlos Bonavides, Luis de Alba, Alejandro Suárez, César Bono y Edgar Vivar. Se tenía previsto que el elenco se quedara a descansar en la casa que tiene Luis de Alba en Estados Unidos para preparar su presentación de esta semana, sin embargo, Benito decidió viajar a México ya que este lunes tenía la grabación de un programa que iba a desarrollar con el productor Reynaldo López, en Televisa.

“Estamos muy tristes porque estaba muy bien de salud, estaba entero. Ellos, Luis de Alba, Alejandro Suárez, César Bono, Edgar Vivar hablaban mucho de que ya venía la muerte, preguntaban que por quién iba a venir primero, hasta hacían apuestas, creo que nunca nos imaginamos que Benito iba a ser el primero en partir”, expresó Perrín en entrevista.

“Ellos estaban en Los Ángeles coordinados con Abigail (esposa de Luis de Alba). Vienen en el vuelo de las 12 de la noche exclusivamente para estar en el velorio y en el funeral de Benito y regresarán el fin de semana. Yo lo veía como un tío, un maestro y con los demás que son iconos de la industria, esto es un puñetazo al corazón”, agregó Perrín.

“Era un ser de luz, un buen amigo, compañero, un buen hijo, realmente nos cayó como un balde de agua fría. Nosotros lo llevamos ayer al aeropuerto porque se iba a México a preparar un programa de televisión donde tenía su llamado hoy en la mañana (lunes), le hablaron para desearle suerte en su piloto y resulta que nos regresan la llamada diciéndole que había fallecido. Fue una gran sorpresa y los muchachos están consternados”, comentó Abigail, esposa de Alba en entrevista.

Los restos de Benito fueron velados en la funeraria J. García López en el Pedregal desde las 19:30 horas del lunes.