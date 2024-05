[Actualización] Frenan en Tlaxcala caravana migrante; partieron hace dos meses de Chiapas hacia EE. UU.

El paso de cientos de familias que conforman la Caravana del Viacrucis Migrante 2024 fue frenado en territorio tlaxcalteca por autoridades migratorias, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, al transitar a bordo de vagones del tren por la antigua estación Soltepec, en territorio del municipio de Tlaxco, al norte de la entidad.

Municipios Personas de comunidades aledañas llevaron agua y alimento a migrantes varados en Tlaxco

La indignación y zozobra se apoderó de quienes desde el pasado 24 de marzo partieron de Tapachula, Chiapas, con destino a Estados Unidos de América (EE. UU.) y ha recorrido los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. A su paso por territorio mexicano, Tlaxcala es la primera entidad donde han sido detenidos por las autoridades. De hecho, los cinco vagones en los que viajaban los más de mil migrantes, entre ellos alrededor de 400 menores de edad, fueron separados del resto de la locomotora, por lo que los ocupantes permanecieron en ellos bajo los intensos rayos del sol y la lluvia, en condiciones insalubres y de hacinamiento.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

A pesar de que el miedo y la incertidumbre los invade al ver a elementos armados y ellos no contar con algún instrumento para defenderse en caso de alguna agresión, muchos van enfermos y cansados al extremo por las largas caminatas que han dejado visibles llagas en sus pies, además de que tienen que velar por la defensa de sus hijos.

Por eso la gran mayoría resiste para no perder de vista su objetivo y, motivados por la fe, alcanzar el denominado “sueño americano”; no obstante, la unión que lograron hace unos meses ahora se ve fracturada, pues por miedo algunos pensaron seriamente en adentrarse a la comunidad de Soltepec, Tlaxco, para no ser maltratados, mientras que otros se opusieron a descender de los vagones.

NO LOS FRENAN AGRESIONES Y MALAS CONDICIONES DE VIAJE

Sigue leyendo:➡️ En Tlaxcala frenaron el paso de mil 80 migrantes de enero a abril de 2024

Fue en la estación de Puebla donde decidieron abordar los vagones de “La Bestia” con rumbo a Tlaxcala, animados -según testimonios- por personal migratorio. Empero, al transitar por territorio estatal, autoridades indicaron que debían descender de los vagones que abordaron 48 horas antes, de lo contrario serían detenidos y regresados a sus países de origen.

Entrevistados por El Sol de Tlaxcala, los migrantes denunciaron que recibieron agresiones y tratos inhumanos por parte de las autoridades migratorias, algunos de ellos también señalaron a los elementos castrenses y expresaron su temor de ser regresados a la frontera sur para su posterior repatriación.

A pesar de esto, insistieron en permanecer en los vagones con el temor de ser retornados a la base migratoria con sede en Tapachula, Chiapas, y de ahí a sus lugares de origen, pues prefieren soportar las condiciones precarias en las que se mantienen en viaje que la falta de oportunidades en sus países.

Los detalles:➡️ Cumple albergue para migrantes “La Sagrada Familia” 13 años de ayuda humanitaria

Este Diario dialogó con hombres y mujeres migrantes que lamentaron ser tratados de manera cruel por autoridades, al grado de ser amenazados de privarlos de la vida si no descienden de los vagones y pidieron a la mandataria estatal y al presidente de México les permitan continuar su trayecto.

Con una cruz color blanco a cuestas que los alienta a seguir en el viaje, los migrantes de nacionalidades como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Perú, Ecuador, Haití, Colombia, Venezuela , y de algunos países de África , indicaron que no se van a bajar, aunque para ello esté en riesgo su vida.

Mujeres con niños en brazos y otras más embarazadas acompañan a la caravana y han mostrado temor ante los agentes armados, además de señalarlos de hostigamiento cada que van a hacer sus necesidades fisiológicas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

El Viacrucis Migrante nació el 24 de marzo cuando con una cruz a cuestas personas migrantes de distintas nacionalidades cruzaron el Río Suchiate para ingresar de Guatemala a México.

La cruz tiene una leyenda en letras rojas que dice “Jesucristo Resucitó” y su intención es llevarla a un templo de Ciudad de México para que reciba una bendición y posteriormente establecerla en Estados Unidos de América.

Entre los migrantes viajan personas que buscan una mejor oportunidad de trabajo, ante los salarios precarios en sus nacionalidades, pero también viajan jóvenes migrantes víctimas de la violencia, amenazados por pandillas y que huyeron para que los grupos criminales no arrastren a sus hijos, y otros que no encontraron dónde trabajar para aportar al sustento familiar.

Te recomendamos:➡️ Quedan a salvo derechos de 726 migrantes localizados en Cuaxomulco

A pesar de las malas condiciones en las que hoy permanecen, mostraron su amplio agradecimiento a las personas civiles que se acercaron para llevarles alimento y agua.

VIGILA DERECHOS HUMANOS QUE SEAN RESPETADOS

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos brindó acompañamiento a los migrantes a solicitud del Albergue “La Sagrada Familia” y la “Red de Albergues de Puebla” para procurar el diálogo entre la Caravana del Viacrucis Migrante y autoridades que frenaron su paso.

Lee también:➡️ Contribuirá Gobierno de Tlaxcala en investigación de bodega donde fueron hallados 726 migrantes

Visitadores de la Comisión acudieron al lugar de los hechos para observar que las autoridades respeten a las personas en tránsito y recibieran un trato digno. En tanto, personal de la Secretaría de Salud de Tlaxcala y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) revisaron y atendieron el estado de salud de las personas migrantes y las necesidades que tengan.

ATIENDE GOBIERNO ESTATAL EL CASO

Por su parte, el Gobierno del Estado, en coordinación con autoridades federales, atendió de forma inmediata el caso de migrantes varados en Tlaxco e instaló una mesa permanente para la atención de las personas en tránsito, presidida por la Secretaría de Gobierno.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Las dependencias participantes y que conforman la mesa son las secretarías de Gobierno y de Bienestar estatal, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sector Salud, las coordinaciones de Protección Civil y de Comunicación.

Los migrantes que provienen de diversos países de Centroamérica recibieron atención médica inmediata, así como un plan de hidratación y alimentación. Además, se pusieron a disposición albergues y centros de atención migrante del SEDIF, con la finalidad de proteger a todos los menores de edad, principalmente quienes viajan solos, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y con énfasis principal a la protección y resguardo de los núcleos familiares.

La caravana partió el domingo 24 de marzo de Tapachula, Chiapas, rumbo al norte del país.

Entérate:➡️ Migrantes también se trasladan en autobús para llegar a EE. UU.

Después de entablar un diálogo, los integrantes de la caravana aceptaron descender del tren, pues horas antes se negaban a hacerlo; se agrupan para iniciar su marcha caminando a la población de San Lorenzo Soltepec.

*Con información de Diana Zempoalteca