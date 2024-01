Contribuirá Gobierno de Tlaxcala en investigación de bodega donde fueron hallados 726 migrantes

Ante los señalamientos de que el expresidente municipal de Cuaxomulco y actual funcionario, Javier Serrano Sánchez, es el probable propietario de la bodega donde fueron localizados los 726 migrantes, el vocero del Gobierno del Estado, José Augusto Ramírez Rodríguez, expuso que “el Gobierno del Estado no es ni será cómplice de algún acto anómalo”.

Al confirmar que Javier Serrano se desempeña como gerente regional de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), comentó que serán las autoridades las que determinen si hay algún proceso que seguir en contra de su compañero funcionario.

De acuerdo con el titular de la Coordinación de Información del Gobierno del Estado, el exalcalde solicitó una licencia médica desde diciembre pasado para atender problemas de salud que padece desde hace algún tiempo, misma que fue renovada el pasado dos de enero y concluye el próximo 29 del presente mes, avalada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

José Augusto Ramírez manifestó que la administración estatal no tiene ninguna investigación interna en contra del exalcalde y la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco ha notificado al Ejecutivo de algún trámite similar.

No obstante, admitió que ante los señalamientos directos de vecinos de Cuaxomulco que afirman que la bodega es propiedad del exalcalde, pero en documentos oficiales la puso a nombre de su hija, Javier Serrano “está en la mira”, por lo que el gobierno estatal dará todas las facilidades a la FGR o a quien lo requiere para que la denuncia pública sea aclarada.

A pregunta expresa sobre que el pasado sábado el exalcalde y actual servidor público fue visto por vecinos haciendo limpieza de esa bodega y ordenó que ingresaran módulos sanitarios móviles, Augusto Ramírez expresó que “finalmente es parte de su actividad personal, de su actividad privada… yo no dudo de lo que se está diciendo, pero sí valdría la pena que si los vecinos son los que están aportando esa información, la fuente como tal son los propios vecinos”.

En entrevista, el vocero del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros sostuvo a El Sol de Tlaxcala que: “nosotros como Gobierno del Estado desconocemos las actividades privadas de este señor, lo único que sí te confirmo es que es gerente de Coeprist… obviamente, imagínate estaría bien canijo estar cuidando a todos todo el tiempo, si se va de chupe, se pelea o se accidenta, no está en nuestro control”.

Insistió en que el gobierno estatal “no es cómplice de ningún acto anómalo de alguno de sus colaboradores” y por ello colaborarán en todo lo que soliciten las autoridades federales.

BLINDA INM INFORMACIÓN SOBRE ESTATUS DE MIGRANTES

Para garantizar sus derechos humanos, el Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene blindada la información respecto al estatus legal de los 726 migrantes localizados el pasado domingo en una bodega de Cuaxomulco, entre los que destacan 73 menores de edad no acompañados.

A nombre de la administración estatal, que preside Lorena Cuéllar Cisneros, el mismo vocero Augusto Ramírez indicó que si bien el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) puso a disposición sus instalaciones para la estancia de los menores de edad, no pueden intervenir, toda vez que la dependencia migratoria es la única responsable de su resguardo.

Con relación a los 45 núcleos familiares, será la misma instancia federal la que resuelva las solicitudes de repatriación, asilo o regulación de estancia legal.

No obstante, apuntó que la información sensible no será revelada públicamente y tampoco el número de migrantes que decidieron regresar a sus países de origen o si solicitan asilo político, además de reservar los albergues de estancia por seguridad.

En caso de requerir atención médica alguno de ellos en las próximas horas, el gobierno estatal se comprometió a brindar los servicios, al igual en atención especializada con la cadena de custodia correspondiente.

MIGRANTES PASAN NOCHE HACINADOS Y SIN COBIJAS

En un recorrido, este Diario constató que los migrantes que aún se encuentran en la sede del auditorio municipal de Cuaxomulco están hacinados, en condiciones de insalubridad y sin colchonetas, bajo custodia del Instituto Nacional de Migración.

Organización Editorial Mexicana (OEM) constató al interior del auditorio municipal que los migrantes de entre 18 a 50 años de edad, mujeres y hombres de diferentes países, permanecen sentados y recostados en el piso.

El lujoso auditorio construido durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, huele a sudor y orín al no tener suficiente ventilación.

Un hondureño comentó que sólo les dan dos comidas al día y que no se ha bañado durante más de 10 días. “No sabemos dónde nos van a llevar”, alcanzó a decir pues la comunicación al exterior es restringida.

A las 13:40 horas fueron ingresados otros 10 migrantes que fueron trasladados por la autoridad federal y al exterior había nueve autobuses esperándolos para su traslado.

El lugar está custodiado por elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Román N., quien se identificó como comandante de la Secretaría de Marina, advirtió que por instrucciones del gobierno de la República, no se proporcionaría información sobre el tema.

726 personas procedentes de Centroamérica viajaban al norte del país en busca del “sueño americano”.

